Erdoğan ve Reisi bir arada: Türkiye ve İran, 10 yeni anlaşmaya imza attı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 19:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 19:55

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla yapılan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve heyetini yüksek düzeyli iş birliği konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Sayın Reisi'nin ülkemizi ziyaretine neden olan Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum.

Komşumuz İran ile ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz. Görüşmelerimizde bu iradeyi bir kez daha teyit ettik. Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların yalnızca ülkelerimiz için değil, bölgemizin istikrarı ve refahı bakımından da önem taşıdığına inanıyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde de somut iş birliği alanları ile Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.

Terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten eğitime, ikili gündemimizde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Konseyimizin geçmiş toplantılarında aldığımız kararların takibini yaptık. İran'la yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefimiz bağlamında özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik. Öte yandan bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu kapsam atacağımız adımları ele aldık.

Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık. Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK, PYD, YPG ve PJAK'a karşı iş birliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik.

Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık.

İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık."

10 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar: