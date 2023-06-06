Erdoğan ve yeni kabine üyelerinden ilk kez Anıtkabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni kabine üyeleri, ilk kabine toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 14:31
Erdoğan ve yeni kabine üyelerinden ilk kez Anıtkabir ziyareti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Erdoğan ardından, Misak-ı Milli Kulesi'nde özel defteri imzalayarak, şu mesajı okudu:

"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün ilk toplantıyı yaparak Türkiye Yüzyılı inşası hedefiyle yola çıkıyoruz. 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanının yaşadığımız bu seneyi, şahlanış dönemimizin başlangıcı haline getireceğiz. Rabbim bizleri mahcup etmesi, ruhun şad olsun."


Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir Kabine

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