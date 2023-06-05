Erdoğan'a çıkmayan tek oy köyü karıştırdı
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Afyonkarahisar’daki 121 seçmenli köyde Erdoğan’a 119 oy çıkarken, Kılıçdaroğlu’na ise 1 oy çıktı. Kılıçdaroğlu’na çıkan 1 oy köyde merak konusu olurken, köy sakinleri yaptığı araştırmada ‘yaşlı bir yurttaşın yanlışlıkla oy verdiği’ sonucuna ulaştı.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kulak Köyü’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan 121 oyun 119'u AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 oy da Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkarken 1 oy ise geçersiz sayıldı.
Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'na kimi oy verdiğini merak eden ve kimin oy verdiğini arayan köylüler sonunda oyun yanlış kullandığı konusunda hemfikir oldu.
Köy sakinleri oy vereni çok merak ettiklerini kaydederek, yaptıkları araştırmalarda ise oyun yaşlı bir yurttaş tarafından yanlışlıkla kullanıldığı sonucuna vardı.
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