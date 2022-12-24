Erdoğan yanlış üniversiteye rektör atadı: Resmi Gazete düzetme geçti

24 Aralık 2022 Cumartesi, 15:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bugünkü Resmî Gazete’de yayınlanan rektör ataması kararlarında hata yapıldığını açıklamıştı.

Öztunç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İsmail Bakan’ın aslında Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanacağını ancak atama kararında hata yapıldığını duyurmuştu.

Öztunç, sosyal medya mesajında; “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne atanacak rektörü yanlışlıkla Sütçü İmam Üniversitesine atamışlar. Bir rektörü atamayı dahi beceremiyorlar. Erdoğan artık devleti yönetemiyor. Gideceklerini gördüler ve o kadar paniklediler ki elleri ayakları birbirine dolandı” açıklamasını yapmıştı.

Öztunç’un bu açıklamasından kısa bir süre sonra Resmî Gazete’nin mükerrer sayısı yayınlandı.

Mükerrer sayıda; Cumhurbaşkanı Kararı’nda düzeltme yapıldı. Yapılan düzeltmede; “24/12/2022 tarihli ve 32053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 23/12/2022 tarihli ve 2022/685 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında sehven yer alan ‘Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ ibaresi ‘Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Öztunç ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yapılan düzeltmeyi; Beceriksizler Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında düzeltme yaparak rektörün Sütçü İmam değil İstiklal Üniversitesi’ne atandığını az önce duyurdular. Devleti ne kadar ciddiyetsiz yönettikleri bir kez daha ortaya çıktı” sözleri ile değerlendirdi.