Erdoğan yazar Alev Alatlı'nın cenaze törenine katıldı: 'Bizimle yol arkadaşlığı yapan bir ablamızdı'

Yayınlanma: 03.02.2024 - 15:09

Güncelleme: 03.02.2024 - 15:09

Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Alatlı için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Alatlı'nın kızı Funda Altan ve oğlu Kaan Orhon cami avlusunda taziyeleri kabul etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Alatlı'nın çocuklarına baş sağlığı diledi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, kıldırdığı cenaze namazının ardından Alatlı için dua etti ve tezkiye konuşması yaptı.

Erdoğan da buradaki konuşmasında, "Şu anda ebediyete, Hakk'a ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi, 'Anneciğim, ablacığım'. Böyle bir güzelliği vardı" dedi.

Alev Alatlı'nın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahibi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi, o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada, haşru cem eylesin." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Alatlı'nın tüm ailesine baş sağlığı dileyerek, "Toprak anamız ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Eyüp Sultan Hazretlerinin hemen bu hazirede olması bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı inşallah bizlere nasip edecektir. Geldik, gidiyoruz. Ebediyete uğurladığımız Alev anamız, ablamızla da ebediyette Rabbim bizlere haşru cem eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, namazın ardından Alatlı'nın tabutuna omuz verdi.

Alatlı'nın naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne getirildi.