Erdoğan 'yeni kredi paketini' açıkladı: Düzenleme kimleri kapsıyor?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında "İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız" dedi.

"GÜBRE STOKLARIMIZ YETERLİ SEVİYEDE"

Burada yaptığı konuşmada tarımsal üretim konusunda hiçbir sorun yaşamadıklarını savunan Erdoğan, "Tarımda, gübre ve gübre hammadde tedariklerini zaten yapmıştık, gübre stoklarımız yeterli seviyededir" dedi.

Son dönemde "gıda milliyetçiliği" denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye olarak bunlara karşı önlemlerimizi önceden aldık" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERE YENİ KREDİ PAKETİ

"Bu sene destek alacak proje limit tutarlarına ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın yüzde 50 ile 70'ini hibe edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni kredi paketine ilişkin bilgi veren AKP'li Cumhurbaşkanı, 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar kredi vereceklerini bildirdi.

"15 TEMMUZ" HATIRLATMASI YAPTI

Erdoğan buradaki konuşmasına, “Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde arazileri gasbedilen, toprakları kan ve kahırla sulanan kardeşlerimi yürekten desteklerimi gönderiyorum” diyerek başladı ve şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi traktör lastiklerini ateşe veren, sokaklara, caddelere, meydanlara akın eden, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçilerimizi selamlıyorum. 15 Temmuz'da çiftçiler milli iradeyi savundu. Toprak bizde su gibi azizdir, nimettir, berekettir. Suya erişemediğimiz yerlerde toprak, teyemmüm ettiğimiz, içinde pek çok mana barındıran bir hikmet alemidir."

“GIDA MİLLİYETÇİLİĞİNE ÖNLEMİMİZİ ALDIK”

Erdoğan, "Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak bunlara karşı önlemlerimizi önceden aldık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi korurken, 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sağlamayı başardık. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların, tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz Geçen yıl çiftçimize verdiğimiz 706 milyar lira desteği bu yıl 939 milyar liraya çıkardık" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yok. Cennet vatanımızda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Gübre stoklarımız yeterli seviyede. Dünyanın 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok.

Tarım üretim planlamasında 2 yılı geride bıraktık. Hayvancılıkta da yatırım teşviki sağladık. Büyükbaş destek programımız meyvelerini vermeye başladı, küçükbaş destek programımızda ilk başvurular tamamlandı. İlk teslimleri önümüzdeki ay yapacağız. Tarım planlamasının ikinci safhasına geçiyoruz, yeni aşamada tarımsal yatırımları planlayacağız."

24 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

"Pazarlama sorunu yaşamayacağınız ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Proje ile tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişimini kolaylaştıracağız" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: