Erdoğan yeniden başladı: Milletvekilleriyle gruplar halinde görüşme

05 Ocak 2022 Çarşamba, 12:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın başkanlığındaki 48 milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantıda milletvekillerinin bölgelerindeki sorunları ve önerilerini dinleyen Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin milletvekillerinden beklentilerini de anlattı.

Toplantıya, AKP TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, bazı AKP Genel Başkan Yardımcıları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Erdoğan, AKP'li milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşmüştü. AKP'li Cumhurbaşkanının bu toplantılara devam edeceği belirtiliyor.

