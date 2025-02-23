Erdoğan, yeniden genel başkan seçildi

Yayınlanma: 23.02.2025 - 15:57

Güncelleme: 23.02.2025 - 15:57

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yapılan genel başkanlık seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek aday olarak girdiği seçimde geçerli 1547 oyun tamamını alarak yeniden AKP Genel Başkanı oldu.

Kongrede ayrıca, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile parti tüzüğünde bazı değişiklikler yapıldı. Erdoğan, konuşmasında yeni döneme ilişkin mesajlar vererek, parti teşkilatlarına yerel seçimler ve ekonomi politikaları konusunda uyarılarda bulundu.

Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Erdoğan,

"Milletimizle birlikte kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca kardeşimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyettedir. Bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımızın olmadığını sizler de gayet iyi biliyorsunuz. 23,5 yıldır ne Türkiye'ye ne de milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız. 23,5 yıldır milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bize durmak yok, bize duraksamak yok, bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur.

Millete hizmet sevdamızı, ülkeye hizmet aşkımızı eksiltmeden, azimle, sabırla, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız. Hazreti Mevlana'dan ilhamla bulanmadan, donmadan akmaya devam edeceğiz."