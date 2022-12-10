Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Son kez destek istiyoruz

10 Aralık 2022 Cumartesi, 15:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’daki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Burada halka seslenen Erdoğan, altılı masa ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"Milletimizden kendi adımıza son defa" sözleriyle destek isteyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Samsun'un evladı Orhan Gencebay ne diyor? O da bugün bizimle olacaktı ama rahatsızlandı. Eseriyle onu analım... Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel...

Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'te de aramıza kimseyi sokmayalım. Girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Samsun'un 2023'te de tercihini bizden yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Öyle bir ses verin ki, dosta güven, düşmana korku salsın.

Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Önümüze kurulan tuzakların amacı, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı. Biz bunların hiçbirini yutmadık.

Gabar'da bunları çökerttik, Cudi'de bunları çökerttik, Tendürek'te bunları çökerttik. Bunların inlerine gireceğiz demiştim, girdik. Şimdi bu parlamentoda da terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?

Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. 2023'te artık parlamentomuz gerçek sahipleri ile ihya olacak, inşa olacak. Altılı masayı falan hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum.

20 yıldır asırlık sorunları çözmekle kalmadık. Gelişmiş ülkelerin bile gıptayla baktığı bir hizmet altyapısı kurduk. Şimdi Türkiye gerçekten farklı bir ülke diyorlar. Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke. Yaşanan her küresel kriz, ülkemizin sahip olduğu gücün daha iyi anlaşılmasına vesile oluyor."

'BİZİ HEP BİRBİRİMİZE KIRDIRDILAR'

Bu topraklardaki son devletimiz Cumhuriyetimizi ilan ederken, bir asır sonra kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmenin eşiğindeyiz. Yapılan zulümlerin, kaçan fırsatların hesabını en iyi Türkiye Yüzyılı'na dört elle sarılarak sorabiliriz. Unutmayın, derenin taşı ile derenin kuşunu vurma misali, hep bizim insanımız kullanıldı. Alevi, Sünni dediler, Kürt-Türk dediler, bizi hep birbirimize kırdırdılar. Sadece PKK terör örgütünün bile ülkemize maliyeti onlarca yıldır. 2023 hedefleri ile milletimizin huzuruna çıktığımızda birileri kıt akılları ile bizimle dalga geçmişti. Bu hedefleri hayata geçirerek bugünlere hep birlikte geldik.

'SON DEFA İSTEDİĞİMİZ DESTEK...'

Şimdi de Türkiye Yüzyılı ile yeni ve daha büyük bir atılımla bu müjdeyi sizlerle paylaşıyoruz. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz.

12 yıl önce, 2023 hedefleri ile milletimizin huzuruna çıktığımızda birileri kıt aklınca bizimle dalga geçmişti. Aradan geçen yıllar boyunca bu hedefleri hayata geçirerek bugünlere geldik.

İnşallah, 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz.

Seçime kadar girmedik ev, kazanmadık gönül bırakmamanızı bekliyorum. Kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde kim var? Bayanlar var. Bayanlarla bu işi bitirdik mi 2023 bitmiştir.

Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde. 50 yıldır halkıyla yattı, kalktı. Buralara böyle geldik. Hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimizin sevinciyle sevindik. Üstad ne diyor, 'Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın...'

İTHAL DANIŞMAN

İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. İthal danışmanlar falan filan nedir, geç o işleri. Gözümüz de kalbimiz de hep milletimize baktı.

Yarın Sayın Putin ve ardından Sayın Zelenski ile görüşeceğim. Neler yapabiliriz bunu konuşacağız. Biz dünyayla beraberiz, ithal ürünlerle değil.

Her seçim, bir yol ayrımıdır. Milletimiz bizi 15 seçimdir bizi birinci yaparak iradesini büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemekten yana kullandı.

Bunca yıldır ülkeyi yöneten bir kişinin, elbette eksiklikleri, hataları olabilir. Eski Türkiye'nin en büyük sorunu, milletin yetki verdiklerinden; ülkeye ve millete vermedikleri hizmetin hesabının sorulmamasıydı. Biz bu muhasebeyi kimseye bırakmadan kendi kendimize yapıyoruz. Söz verip de yapamadıklarımızın peşinden koşuyoruz. "