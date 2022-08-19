Erdoğan yine İmamoğlu'nu hedef aldı: Sel felaketi oluyor nerede beyefendi? Yangın var nerede, yine aynı yerde

19 Ağustos 2022 Cuma, 20:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu.

CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, "Ana muhalefet Antalya'da yangın oldu. Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir belediyesi onlarda. Ne yaptınız? Oralarda herhangi bir şey yaptılar mı? Yine biz yaptık biz" dedi.

Erdoğan, ''Şu İstanbul'da büyükşehir belediyesi kimde? CHP'de. CHP bu görevi alalı 3 yıl oldu, depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü? Bu İstanbul'da ben de İBB Başkanlığı yaptım. Bu KİPTAŞ konutlarını bu kardeşiniz yaptı. Bu iş aşk işi. Yok Bodrum'muş. Sel felaketi oluyor nerede beyefendi? Yangın var nerede, yine aynı yerde'' sözleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Erdoğan, "Konut ve kira fiyatlarının önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Törendeki konuşmasında "Eğitim, kültür, sanat, uluslararası etkinliklerden milli bayramlarımıza kadar ülkemize ve şehrimize değer katan, her anında İstanbul'da birlikte olduk, birlikte oluyoruz" diyen Erdoğan, "Az önce sordum; şu anda resmi rakam nedir? Dediler ki; 60-70 bin. Esenler'de şu anda 60-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz. 2 gün önce 18 bin insanımızı toprağa verdiğimiz 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yıl dönümüydü. Depremin üzerinden 23 yıl geçti ama acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir" ifadelerini kullandı.

17 Ağustos Marmara Depremi'nde Bülent Ecevit'in başbakan olduğunu hatırlatan Erdoğan, "O felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı? Şu anda rahmetli olmuş Ecevit vardı, değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Bingöl depremini, Van depremini, Simav'ı, Kütahya'yı hatırlayın. Gölcük'ü, Sakarya'yı, Kocaeli'nin genelini hatırlayın, hepsinde anında bütün bu şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız ve yaptık" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"81 İLİ KAPSAYACAK BÜYÜK BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Afetleri engellemek beşeri olarak bizim elimizde değil. Ama afetlerin yıkıcı etkilerine karşı tedbir almak bizim elimizdedir. Bizim sorumluluğumuzdadır. Bunu için hükümete gelir gelmez Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak şekilde büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Amacımız ülkemizin hiçbir yerinde afetlere karşı dayanıksız, sağlıksız, metruk, çirkin yapı bırakmamaktı. Kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerimizi adeta yeni baştan inşa ederken hiçbir vatandaşımızı da mağdur etmedik. Yapı denetim sistemini geliştirerek, yapı inşasında eski kötü alışkanlıkların önünü tamamen kestik.

"3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK"

Hamdolsun bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binaları, sosyal donatı, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular. Özellikler sosyal konut inşası alanında dünyaya örnek olacak modeli uygulamaya geçirdik. TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık. Netice itibariyle tüm bu çalışmalarla ülkemizdeki yapıların yüzde 60'nı yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık. İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almaktır.

"İZMİR DEPREMİNDE CHP'Lİ BELEDİYE HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Deprem, sel baskını, heyelanların bu ülkenin gerçeği olduğunu unutmadan insan aklı ve teknolojinin el verdiği her tedbiri alarak Rabbimize teslim olacağız. Şimdi ana muhalefet, ya Antalya'da yangın oldu. Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir belediyesi onlarda. Ne yaptınız? Oralarda herhangi bir şey yaptılar mı? Yine biz yaptık biz. İzmir depremini hatırlayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi kimde, CHP'de. Ne yaptılar? Hiçbir şey.

"BÖYLE YAPARSANINIZ BİR FELAKET GELİR HEPSİNİ SİLER SÜPÜRÜR"

Bütün o deprem konutlarını ayağa kaldıran yine biz olduk. Niye, büyükşehir belediyesi CHP'de diye biz bakıp, seyredemezdik. Öyleyse elleri kolları sıvadık ve devlet olarak buralara yardım elimizi uzattık. Bu işler lafla olmaz, yalanla olmaz, çarpıtmayla olmaz. Eğer böyle yaparsanız bir felaket gelir hepsini de siler süpürür. Bunun için milletimize ne söz vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz. Yapılamayacak hiçbir sözün yükünün altına girmiyoruz. Her zaman ne dedim: Ne aldanan olacağız ne aldatan. İlkemiz bu. Elbette her konuda bu ilkeyi hayata geçerli kılacağız. Ama depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye tavizsiz bir şekilde bağlıyız. Sizlerden bu tür hassas meselelerde aklın ve bilimin ışığında yapılan işler dışında esip gürleyenlere itibar etmemenizi istiyorum.

"BAY KEMAL'İN SÖYLEDİĞİNE İNANMAK MÜMKÜN MÜ?"

Bay Kemal'in akşam söylediği başka, sabah söylediği başka, inanmak mümkün mü? Geçmişte yaşadığımız acıları ve önümüzdeki potansiyel tehditlerin büyüklüğünü göz önüne alarak İstanbul'u kentsel dönüşüm projelerimizin merkezi olarak ilan ettik. Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi başarıya imza attık. 140 bin konut ve işyerinin dönüşümü devam ediyor. Fikirtepe gibi eskiden beri süregelen sorunlar sebebiyle adeta kangrene dönüşmüş bir yerde bile 15 bin konutun dönüşümünü sağlıyoruz. Güngören, Zeytinburnu, Tozkoparan, Gaziosmanpaşa gibi yerlerde çalışmalar hızla sürüyor. Kartal, Şerifali, Kağıthane, Beykoz, Silivri, Okmeydanı, Çatalca, Fatih, Pendik'te velhasıl 9 ilçenin tamamında on binlerce işçi ve mühendisimiz arı gibi çalışıyor. Kardeşlerim Fatih'in emaneti İstanbul'u binlerce yıldır olduğunu gibi yine dünyanın en gözde şehri hale getirene kadar durmayacağız.

"14 HAZİRAN'I HİÇ UNUTMAYIN"

14 Haziran'ı şimdiden unutmayalım, 2023'ü hiç unutmayalım. Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? İşte bu büyük dönüşüm projelerinden en çok nasiplenen ilçelerimizin başında Esenler geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Esenler Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde 60 bin konutluk dev bir dönüşüm projesini burada yükseltiyoruz. Bugün yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 4 bin 941'e çıkartıyoruz.

"DEPREM GERÇEĞİNE UZUN BİR SÜRE SIRT DÖNÜLDÜ"

Kardeşlerim, önümüzdeki yıl bir asrı devirecek Cumhuriyet tarihimizde millet için çalışanlarla milleti hakir görenler arasındaki farkı en iyi mukayese edebileceğimiz hususlardan biri de depreme hazırlık çalışmalarıdır. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı halde uzunca bir süre bu gerçeğe sırt dönülmüş, kayda değer hiçbir adım atılmamıştır.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

Kardeşlerim Allah aşkına söyleyin, şu İstanbul'da büyükşehir belediyesi kimde? CHP'de. Peki CHP acaba şu görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? Bu İstanbul'da ben de büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. Şu KİPTAŞ konutlarını yapan bu kardeşiniz oldu. Aşkınan koşan yorulmaz. Bu iş aşk işi aş, dertli olacaksın dertli. Yok Bodrum'muş, şurasımıymış, burasıymış. Ya sel afeti oluyor nerede beyefendi? Yangın var nerede, yine aynı yerde. Değişen bir şey yok. Şimdi ben diyorum ki, İstanbullu gereken dersi Allah'ın izniyle 2023'de Haziran'da verecek mi? Vermeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Gereğini yapacağız ama durmak yok.

"ÜNİVERSİTE OLMAYAN İLİMİZ YOK"

Eğitimde yaptıklarımız ortada. 76 üniversitemiz vardı. Şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı il kaldı mı, yok. Hatırlayın, biz ilkokula gittiğimizde sınıflarımız 75-100 kişilikti. Ama şimdi 36, böyle ilkokullarımız var. 81 vilayetimizin tamamında bu üniversiteler var. Şimdi profesörler, doçentler öğrencilerimizin olduğu yere gidiyor. Ey Bay Kemal bunlar boş lafla olmuyor.

"28 BİN KİLOMETREYİ AŞKIN YOLUMUZ VAR"

Gelelim sağlığa. Şehir hastanelerimizi kurduk mu, kuruyor muyuz? İşte İstanbul'da dev Çam Sakura Şehir Hastanemiz var. Öbür tarafta Atatürk Havalimanı'nda biliyorsunuz Murat Dilmener var. Öbür tarafta, karşı tarafta özellikle de yine 1006 odalı Dr. Pakize Hanım adıyla bir hastanemiz var. Tüm bunlarla beraber Ankara'da aynı şekilde şehir hastanelerimizle bu yola devam ediyoruz. Ulaşımda geldiğimizde 6 bin 100 kilometreydi, şimdi 28 bin kilometreyi aşkın yollarımız var.

"BAY KEMAL ORALARDAN GEÇTİ Mİ, İSTİYORUM Kİ O DA GEÇSİN"

Tabi ki otobanlar, otoyollar, tüneller ve bunların yanında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü düşünün. Yine Marmarayımızı biliyorsunuz. Avrasya Tüneli'ni biliyorsunuz. Nasıl memnun musunuz? Acaba Bay Kemal oralardan geçti mi? Geçemez değil mi? Ben istiyorum ki o da geçsin, o da nasiplensin, bazı şeyleri de öğrensin, bu bakımdan önemli. Fakat olur ki oraları da yıkma kararı alabilirler. Onlar yapmaya değil yıkmaya geleceklerini söylüyorlar. Osmangazi Köprüsü aynı şekilde. Bu ülkeye yapacak çok şeyimiz var. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim icraatlarımıza.

"BU TÜRKİYE İÇİN BAŞLI BAŞINA BİR DEVRİM"

Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın büyüklüğü yapılan işin çapını ortaya koymaya yeterlidir. 3 milyon konutun dönüşümünden, 1 milyon 200 bine yakın konut inşa etmekten, diğer başlıklarla birlikte yapıların yüzde 60'ını afetlere karşı koruma altına almaktan bahsediyoruz. Bu Türkiye için başlı başına bir devrimdir.

"KONUT FİYATI VE KİRALARLA İLGİLİ YENİ BİR HAMLE YAPACAĞIZ"

Bu adımlarımızı biraz daha ileriye taşıyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, hem de depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz güne bırakıyorum.

"ABDÜLHAMİD HAN YALNIZ DEĞİLDİR"