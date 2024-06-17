Erdoğan 'yumuşama'yı geride bıraktı, 'erken seçim'e kapıyı kapattı: 'Fitne kazanı kaynatanların...'

Yayınlanma: 17.06.2024 - 18:22

Güncelleme: 17.06.2024 - 18:22

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatları ile bayramlaşma programında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında 'yumuşama' gündemini geride bırakan Erdoğan, "Muhalefet cenahında yıkıcı, provakatif bir dil yerine artık farklı üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

"Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve İttifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz" diyen Erdoğan öte yandan 'Cumhur İttifakı' mesajı da vererek, "Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİME KAPIYI KAPATTI

Erdoğan öte yandan "Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor ve her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı her alanda dev proje ve reformlarla dolu dolu geçirip tek günün bile heba olmasına izin vermeyeceğiz. Ekonomi programımız olumlu mecrada ilerliyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Filistin halkı bir bayramı daha buruk geçiriyor. 38 bin kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlıyor. Netanyahu hükümetinin durdurulması gerektiğinin şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Türkiye olarak bölgemizde kalıcı barışın tesisi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. UAD'da açılan davaya müdahil olmaya kararlaştırdık. Dış ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk. Gazze'ye en fazla yardım malzemesi ulaştıran ülkeyiz. İslam dünyasının yek vücud olarak hareket etmesi için gayret ediyoruz. Topraklarını savunan, hak ve bedeller ödeyen kardeşlerimizin zafere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz.

- Sudan'da bir yıldan fazladır devam eden kardeş kavgasının son bulması için temaslar sürüyor. Nerede bir trajedi varsa hiçbir ayrım yapmadan mazlumların yardımına koşmaya devam ediyoruz. Mazlumun eli, dili, çığlığı olmaya devam edeceğiz.

- Bayram kimsesizlerin kimsesi olmak, yetimlerin öksüzlerin elinden tutmaktır. Bayram kardeşliğimizi güçlendirmektir. İnsanlarımızın arasında kardeşliğin çok sağlam bir şekilde tesis edilmesini istiyoruz. Yılın diğer günlerinde de bu ortaklığı güçlendirmemiz gerekiyor. Kibrini, hoşgörüsüzlüğü, kırıcılığı yanımıza yaklaştırmadık.

- Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor ve her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı her alanda dev proje ve reformlarla dolu dolu geçirip tek günün bile heba olmasına izin vermeyeceğiz. Ekonomi programımız olumlu mecrada ilerliyor.

- Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda daha iyi haberler alacağız. Türkiye'yi terörden kurtarana dek bize dinlemek yok. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi peyderpey yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz.

- Dünya büyük bir belirsizlikten geçerken boşa harcayacak tek günümüz bile yok.

- Muhalefet cenahında yıkıcı bir tutum yerine birleştirici bir tutumun hakim olmasının vakti gelmiştir.

- 81 ilimizde hizmet için koşarken şunu hiç unutmayın, AK Parti, Türkiye'nin en geniş ailesidir.