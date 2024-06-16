Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bayram tebriği

Yayınlanma: 16.06.2024 - 13:54

Güncelleme: 16.06.2024 - 13:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.