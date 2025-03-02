Erdoğan'a kötü haber! Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 14:45

Güncelleme: 02.03.2025 - 15:10

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP İl Danışma Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"BU ASLA CHP'DE BİR AYRILIK OLARAK ADLANDIRILMAYACAK"

"Ben yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkanla da konuştuk. Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin ancak ben daha 3 yıl var belediyelerimiz çalışsın vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın görüşündeyim.

Üçümüz seçim yaklaşınca tekrar yan yana geliriz ve tekrar her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP'de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak. Ben üstüme düşeni yapıp, CHP'nin bölünmüşlüğünü ortaya çıkaracak, bu anlama gelecek hiçbir görüntü içerisinde olmayacağımı söyledim. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü amacımız tek. Artık bu iktidarın değişmesi."

İlçe belediye başkanlarının başarı ve memnuniyet oranlarını da ölçtüren Yavaş şunları kaydetti:

Elmadağ'da memnuniyet yüzde 75.CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 46, AKP 29.

Kalecik'te memnuniyet yüzde 80. CHP'ye oy veririm diyen yüzde 33 AKP diyen yüzde 43.

Şereflikoçhisar'da memnuniyet yüzde 87. CHP'ye oy veririm diyen yüzde 44, AKP yüzde 26.

Beypazarı'nda memnuniyet yüzde 84. Parti olarak ilk kez CHP yüzde 36, AKP yüzde 34.

Güdül'de yüzde 77 başarı oranı. CHP yüzde 35, AKP yüzde 38. Hemen hemen orada da birinci parti olacağımızın müjdesini verebilirim.

Buralardaki oy oranı yüzde 10, 15-20 seviyesini geçmemişti.

Nallıhan'da başarı oranı yüzde 91. CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 44. AKP yüzde 31.

Ayaş'ta memnuniyet yüzde 70. CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 35. AKP yüzde 38.

CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİ SONUCUNU AÇIKLADI

Büyükşehir'de memnuniyet yüzde 63 oranında devam ediyor. İlk defa parti olarak CHP Ankara'da 40,8 ulaştı. AKP yüzde 28.

Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 48 ile CHP birinci, AKP'nin adayı yüzde 37 ile ikinci oluyor.

Bu çalışmaları biraz daha artırıp, esnafın, çiftçinin yanında olup iktidar değişirse ne olacağının en büyük delili belediyelerin değişmesidir. Eskiden ne kadar yapılmayan ne kadar iş varsa onların hepsi yapılıyor.