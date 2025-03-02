Saray'dan çok konuşulacak 'Mansur Yavaş' çıkışı: 'Erdoğan ve İmamoğlu arasında kalırsa...'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 13:35

Güncelleme: 02.03.2025 - 14:00

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, tv100 ekranlarında yayınlanan Talat Atilla ile Pazar Siyaseti programına konuk olarak değerlendirmelerde bulundu.

Saral’ın gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yer aldı.

Oktay Saral, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapacağı tercihe dair de konuştu.

'YAVAŞ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLER'

Saral, Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih yapması gerekirse bu tercihin “Türkiye’nin bekası ve istiklali için” Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana olacağını düşündüğün belirtti.

Saral, Mansur Yavaş için “Milli ve yerli bir adamdır” ifadelerini de kullandı.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI: “BU SÜREÇ DAHA ÖNCE BALTALANDI”

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı da sorulan Saral, “Terörsüz Türkiye” sürecinde daha önce çözüm sürecinin baltalandığını söyleyerek, ifadeleri kullandı:

"Bu bence tarihi bir süreç, tarihi bir adım. Aslında bunlar daha öncede denendi. 24. Dönemde bir çözüm süreci olayı vardı. Terörsüz Türkiye gibi bir süreç daha önce de denendi. Terörsüz bir Türkiye’de 85 milyon insanın aynı yol üzere yürüyeceği bir ortam oluşturulmak istendi. Ancak bu çalışmalar B, böyle bir Türkiye’yi istemeyenler tarafından baltalandı. Şimdi yeni sürece doğru, herkesi de şaşırtan bir çağrı ile gidiyoruz. Çok önemli kararlar alındı. Artık silahların durması, bitmesi ile Öcalan’dan çağrı geldi, PKK’dan da aynı yönde görüşler ortaya konuldu.

Konu çok hassas bir konu. Dış güçlerin de arkasında durduğu ve tahrik ettiği bir konu. Devlet aklını ortaya koyacak şekilde adımlar atılacak, belki 3-4 ay sonra arzu ettiğimiz aşamaya geleceği bir süreç. Bunların samimi olup olmadığı konusuna bakılacak. Bu süreç yeniden sabote edilirse çok büyük bir güven sarsılması, toplumsal travma yaşanır.”

NE OLMUŞTU?

CHP’de başlayan cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş farklı tercihlerde bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP’nin adayının parti üyeleriyle belirleneceğini ve bu sebeple ön seçime gideceklerini açıklamasının ardından İmamoğlu bu karara destek verirken Yavaş böyle bir tercih için henüz erken olduğunu ifade ederek ön seçime katılmayacağını açıklamıştı.

CHP’DE TEK ADAY EKREM İMAMOĞLU

CHP’li 116 vekil Ekrem İmamoğlu’na imza vererek İmamoğlu’nun ön seçimde aday olmasını sağlarken, 17 vekil ise İmamoğlu için imza vermemişti.

Mansur Yavaş ise kaygılarını dile getirerek ön seçim yarışına girmeyeceğini açıklamıştı. CHP’de cumhurbaşkanlığı için yapılacak ön seçimde İmamoğlu dışında herhangi bir isim ise yer almadı.

CHP 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek ve ön seçimde pusulada yer alacak tek isim ise Ekrem İmamoğlu olacak.