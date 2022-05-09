Erdoğan'a Ümit Özdağ'dan yanıt: 'Gelecek seçimler bir referandum olacak'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:59

Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak "Asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız da... Kapımız açık onlara, ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert yanıt geldi.

Ümit Özdağ, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'a seslenerek "Sayın Erdoğan, Türkiye babanın çiftliği değil. Vatanımızı paylaşmayacağız. Paramızı paylaşmayacağız. Ülkemizi daha fazla soydurmayacağız" dedi.

Özdağ, "Gelecek seçimler bir referandum olacak. Tek soru, Erdoğan ve Sığınmacılar gitsin mi? Zafer Partisi hem sizi hem sığınmacıları yollayacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD 32. kuruluş yıl dönümü programı ve Türkiye’nin Gücü Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasında Türkiye'ye gelen Suriyeliler için şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’den savaştan çıkıp, ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Siz ne derseniz deyin Bay Kemal, biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman ülkelerine dönebilirler. Ama biz bunları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız da… Kapımız açık onlara, ev sahipliği yapamaya devam edeceğiz. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz."