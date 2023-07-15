Erdoğan'dan '15 Temmuz' açıklaması: Destek veren odakları hafızamıza kaydettik

Yayınlanma: 15.07.2023 - 21:25

Güncelleme: 15.07.2023 - 21:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında açıklamalarda bulundu.

"15 Temmuz'un üzerinden değil 7 yıl, 70 yıl geçse de 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bu toprakların üstünde olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor. Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse, onların canlarına kastedenleri unutmamak da bizim görevimizdir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtardığı o tarihi gecede, kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza, silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken, hainlere alkış tutan o habis elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz.

Ülkemiz ayağına vurulan prangaları söküp, attıkça çıkarlarını daha güçlü savunmaya, hakkını daha dirayetli bir şekilde aramaya başladı. Ordu, emniyet, mülkiye ve adliye teşkilatlarımız FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hale geldi. Terörle mücadelemiz Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi'nde, sınır ötesinde çok daha güçlü şekilde devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Suriye'ye yönelik harekatlarımızda ülkemizi terör koridoruyla çevreleme planlarını boşa çıkardık. Bölücü terör örgütü mensupları başlarını kaldırdıkları anda devletimiz demir yumruğunu tepelerine indiriyor. Ama birileri de Kandil'den destek arıyor. Ne diyor, 'Biz Bay Bay Kemal'in yanındayız' diyor. Ya millet senin yanında olmadıktan sonra avucunu yalarsınız. Biz milletimizle yürüyoruz, onlar Kandil'le yürüyor. Aramızdaki fark bu.

"FETÖ'CÜLERE DÜNYAYI DAR EDİYORUZ"

Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak FETÖ'cüleri dünyayı dar ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumu kılıfı altında faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini sağladık. Firari durumda olan yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik. Örgütün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.

"Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip, FETÖ'ye karşı tedbir alan devletlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak NATO zirvesinde FETÖ'yle birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ifade ettik. NATO zirvesindeki havayı gördünüz değil mi?"