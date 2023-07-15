Siyasilerden '15 Temmuz' mesajı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 13:21

Güncelleme: 15.07.2023 - 13:26

Siyasi isimler, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladılar.

İşte siyasilerin paylaştığı mesajlar:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde terör örgütü FETÖ’ye geçit vermeyen şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gücünü tankların paletinden alanlar; gücünü haktan ve meşruiyetten alanları asla geçemezler. Geçemeyecekler" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde terör örgütü FETÖ’ye geçit vermeyen şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.



Gücünü tankların paletinden alanlar; gücünü haktan ve meşruiyetten alanları asla geçemezler. Geçemeyecekler. — Ali Babacan (@alibabacan) July 15, 2023

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yayımladığı video mesajda, "15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. O gün İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında darbeye geçit vermeyen Gelecek Partili kahramanlar bugün demokrasi mücadelesini TBMM çatısı altında sürdürüyor. Her zaman söylediğimiz gibi; 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi hain darbeleri bir daha asla yaşamamak için çare daha fazla demokrasidir" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.



O gün İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında darbeye geçit vermeyen Gelecek Partili kahramanlar bugün demokrasi mücadelesini TBMM çatısı altında sürdürüyor.… pic.twitter.com/eUhGmq5sPD — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) July 15, 2023

Zafer Partisi Ümit Özdağ, "Bugün FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıldönümü. FETÖ bir casusluk ve terör örgütüdür. AK Parti FETÖ’nün casusluk ve terör örgütü olduğunu bilerek “vesayet” diye nitelendirdiği Türk ordusu, yargısı ve sivil bürokrasisine karşı ABD tarafından desteklenen bir savaşı yıllarca sürdürmüştür. AK Parti ile FETÖ’nün yollarının ayrılması iç iktidar kavgasından dolayı gerçekleşmiştir. O yıllarda FETÖ’nün bu hamleyi yapacağını söylemiştik. Şimdi de kapalı mahfillerde “Sığınmacı göçü ile şeriat düzenini getirmek daha kolay olacak” diyen stratejik cahilleri uyarıyoruz. Türkiye’yi Lübnan gibi bir iç savaşa sürüklüyorsunuz" dedi.

Bugün FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıldönümü. FETÖ bir casusluk ve terör örgütüdür. AK Parti FETÖ’nün casusluk ve terör örgütü olduğunu bilerek “vesayet” diye nitelendirdiği Türk ordusu, yargısı ve sivil bürokrasisine karşı ABD tarafından desteklenen bir… pic.twitter.com/bF78b0nYEp — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 15, 2023

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlayanları hepimiz çok iyi tanıyoruz. Bu hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'ye, FETÖ'ye yardım ve yataklık yapan herkese lanet olsun. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun" açıklamasında bulundu.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin kararlılığı ve cesaretiyle yazdığı şanlı zaferin adıdır. Demokrasimize zarar verecek hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz! Tankların önüne çıkarak vatan, bayrak ve demokrasi için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

#15Temmuz, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde milletimizin kararlılığı ve cesaretiyle yazdığı şanlı zaferin adıdır.



Demokrasimize zarar verecek hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz!



Tankların önüne çıkarak vatan, bayrak ve demokrasi için can veren tüm şehitlerimizi… pic.twitter.com/XQXrovcqja — Binali Yıldırım (@BY) July 15, 2023

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimizi ele geçirmeye, ülkemizi işgal etmeye, milli iradeyi gaspetmeye çalışan terör örgütüne karşı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen milli mücadelenin ve direnişin yıldönümündeyiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

BAKANLARDAN MESAJ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, söz konusu paylaşımında, "Yüce Milletimiz, 15 Temmuz’da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye’yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır.Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

Yüce Milletimiz, 15 Temmuz’da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye’yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır.



Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen… — Hakan Fidan (@HakanFidan) July 14, 2023

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde ülkemizin her bir köşesinde; Türkiye Yüzyılı'nın kahramanı olan şehitlerimizi, gazilerimizi ve ellerindeki Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızla hainlere dur diyen milyonlarca vatan evladını en güçlü şekilde anacağız" açıklamasında bulundu.

#15Temmuz'un 7. yıl dönümünde ülkemizin her bir köşesinde; #TürkiyeYüzyılı'nın kahramanı olan şehitlerimizi, gazilerimizi ve ellerindeki Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızla hainlere dur diyen milyonlarca vatan evladını en güçlü şekilde anacağız.



Ve Cumhurbaşkanımız Sayın… pic.twitter.com/Wqgx4Cb1Qa — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 15, 2023

Kız çocuklarına ayrı okul açılması gerektiğine ilişkin açıklamalarıyla tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz'un yıl dönümünde şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde demokrasiye gönülden bağlı, vatan uğruna destan yazan ‘Türkiye Yüzyıl’ının kahramanlarını saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum."