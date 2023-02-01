Erdoğan'dan AKP'li vekillere 'maaş' tepkisi: Hakkımı helal etmiyorum

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 12:30

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 14:08

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altılı masanın mutabakat metni üzerine konuşan Erdoğan “Önceki gün altı parti aylarca çalışıp, didinip hazırladıkları ortak politikalar metni yayınladı. İnsan ister istemez bir beklentiye giriyor. Netice itibariyle hepimiz beşeriz, hepsi mümkün. Karşımızda henüz Cumhurbaşkanı adayı belirlemekten aciz masa olduğunu unutmuyoruz” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Meclis'in temsil ettiği milli iradeye sahip çıktık. 2007 yılında bize Cumhurbaşkanı seçtirmemek için Anayasa'yı ayaklar altına aldıklarında biz çareyi yine burada aradık. Anayasa ve yasalarımızı demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, kalkınma mücadelemizi destekleyecek adımlarla yola çıktığımızda çareyi hep burada aradık. FETÖ'cü alçakların bombalarıyla iradeyi susturmak isterken, direnişi burada sürdürdük. Türkiye Yüzyılı'nı da Meclisimizle inşa edeceğiz. Yeni yönetim sistemimizle yasama-yürütme-yargı arasındaki ilişkileri netleştirip bu sürecin en sağlıklı şekilde yürümesini sağlayacak altyapıyı kurduk.

Yeni yönetim sistemimizin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında sistemi ileri taşıyacak restorasyonları Meclisimizle yapmayı umut ediyoruz. Bu umudun gerisinde 20 yıllık emek ve kazanım vardır. Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken ne söz verdiysek, Rabbim hemen hepsini yerine getirmeyi nasip etti.

Cumhuriyetimiz yaş aldıkça, milletimizin feraseti ve dirayeti yükselmiş eski tezgahlar işlememeye başlamıştır. AK Parti ülkemize ve milletimize bu özgüveni kazandırmıştır. Sadece 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü o kadar hızlı oldu ki muhalefet bile bunun gerisinde kaldı. Önceki gün altı parti aylarca çalışıp, didinip hazırladıkları ortak politikalar metni yayınladı. İnsan ister istemez bir beklentiye giriyor. Netice itibariyle hepimiz beşeriz, hepsi mümkün. Karşımızda henüz Cumhurbaşkanı adayı belirlemekten aciz masa olduğunu unutmuyoruz.

ALTILI MASANIN MUTABAKAT METNİ

Yine de ne yapmışlar bir bakalım dedik, keşke bakmaz olaydık. Kendimiz adına değil bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük. Gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar dedik. Sadra şifa bir şeyler beklemenin beyhudeliğini tahmin etmemize rağmen milletimiz adına üzüntü duyduk.

Metinle ilgili değerlendirmeyi genel merkezimiz ve bakanlıklarımız yeri geldiğinde paylaşacaktır. Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bakmamışlar.

Şehir hastanelerini kapatmayı, milletin malı olan külliyenin kapısına kilit vurmayı, yeni bakanlıklar icat etmeyi; siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları zırvaları vaat diye yazmazlardı. Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek HDP'ye selam veriyorlar. 'OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz' diye PKK ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Başkanlığı'na sataşarak tüm terör örgütlerine ve kullananlara selam veriyorlar. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne, savunma sanayi projelerine, kamu-özel yatırımlarına dokunacağız diyerek ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olan batıya selam veriyorlar. Hatta içlerinden birisi 'Batı bize aferin diyecek', yazıklar olsun. Sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın? Bir tek kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler.

Tamam adayı belirlemekte tembellik ediyorsunuz da bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız ya.

Ülkenin en önemli sorunu ekonomi diyorlar; tek çözüm önerileri, MB'nin İstanbul'daki Dünya Finans Merkezine giden birimlerini Ankara'ya döndürmek. Siz dün benim yanımda değil miydiniz ya? Biz MB'nin, Ziraat'in İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? O gün siz ne iş yapıyordunuz? Herhalde bunlar uykudaydı.

Kafayı değiştirmeyenler bina değiştirerek sorun çözeceklerini sanıyorlar.

Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı dökülen bir programla milletimizin karşısına çıkıyorlar. Türkiye böyle sakil bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkeye de millete de yazık.

Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar, ülkemizde bir dönem bu konuları işleyen bir bölümü hatırladım, muhalefetin amacı iktidarı gelmek değil midir diyen bir oyuncu, 'Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir' diyor. Bir diğer oyuncu da 'muhalefette olmak, iktidarda olmaktan daha iyidir, aynı maaşı alırsın, sorumluluk altına girmezsin'.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu'nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile kara mizah içinde yaşadığımızın örneğinidir. Yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz biliyorsunuz. Bu zat, adaylığa niyetlenince kendine sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan bunu sloganı hale getirmiş. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı.

Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, kendisine yeni sloganını vereyim; bay bay Kemal! Telifini de istemeyiz, tepe tepe kullansın!

Daha geçen hafta adaylık meselesinde aynı asistliğin örneğini sergilediler. Biz çıkartamıyoruz, Cumhur İttifakı'nın da adayı olmasın dediler. Anayasa, seçim kanunu ortada, geçen haftaya kadar aklınıza gelmedi mi, madem böyle düşünüyorsunuz niye aylardır toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz? Neresinden tutsanız elinizde kalıyorlar.

14 MAYIS'I İŞARET ETTİ

Madem biz Cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyoruz, Cumhur İttifakı da çıkaramasın' demenin başka anlamı olabilir mi? 'Bizim vizyonumuz yok, Cumhur İttifakı'nın da olmasın' demenin başka manası olabilir mi? Aslında bunların tarihleri benzer işlerle dolu olduğu için bunlara şaşırmamak lazım. Dün hayallerini ve hayatını çaldıkları merhum Menderes'in sloganını çalarak genel merkezlerine asmışlar. Allah'tan korkmadıklarını biliriz de milletten utanmadıkları da kesin.

Milletimiz, 14 Mayıs'ta bu hasis siyasetine, bu utanmazlık siyasetine 'yeter' diyecektir. Biz sözü de kararı da milletimize bırakarak 14 Mayıs için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Birileri kendi sırça köşklerinde siyasetçilik oynayadursun biz milletimize gitmeye sürdürüyoruz. 49 il ziyareti yaptık.

Daha bu hafta Denizli'de 2500 konfeksiyon sektöründe hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu hafta da Aydın'dayız. Durmak yok.

Biz yine sözümüzü milletimize söyleyecek, yarışımızı kendi proje ve icraatlarımızla yapacağız. Onlar sağa sola göz kırpa dursun, biz Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız."

'TRT YAYINI ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE YAPACAĞIM'

Açıkladıkları programı ülkenin meselelerini çözmek için değil, Batılı efendilerinden aferin almak için hazırladıklarını ikrar etmekten çekinmiyorlar. Biz politika metinlerin gerisindeki rövanşist zihniyete yabancı değiliz. Gezi olaylarında şart olarak önümüze konan, uluslararası mecralarda karşımıza çıkarılan ne varsa hepsi bu metnin ruhunda mevcut. Biz Türkiye Yüzyılı hayali ile geleceğe bakarken bunların milletin kazanımlarına göz dikmek dışında heveslerinin olmadığı ortada.

14 Mayıs seçimlerine ilk günkü heyecanla, azimle hazırlanıyoruz. Bay Kemal bu akşam TRT yayını Çankaya Köşkü'nde yapacağım. Çankaya Köşkü bizim şahsi malımız değil. Külliyemiz de milletin malıdır. Bunlar seni niye bu kadar rahatsız etti? Siyasi hayatlarında tek bir seçim kazanamamış olanların Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık, kurum için birbirlerini tekmelemeleri niyetlerini ortaya koyuyor. 14 Mayıs'ta milletimiz bu yağmacılara yeter diyecektir."

Biz özgürlükleri savunurken CHP ve şürekası yasakların devamı için mahkeme mahkeme dolaşmak dahil her yeri denediler. Soluğu Danıştay'da ya da AYM'de aldılar. Tüm fırsatları başörtülü kadınlarımızın haklarını gasp etmek için kullandılar. Bay Kemal bir gece yarısı sosyal medya üzerinden yayınladığı videoyla eski yaraları tekrar kanattı, eski acıları deşti. Bu çıkışın gerisindeki amacın kadınlarımıza haklarını vermek olmadığını, meclis gündemine getirdiği yasa teklifiyle tekrar gördük. Biz de kalıcı bir çözüme kavuşturmak için harekete geçtik. Kendi teklifimizi hazırladık. kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini güvenceye almak yerine, toplumun taşıyıcı sütunu olan aile kurumunu sapkın akımlardan koruyacak anayasa değişikliği teklifini Meclisimizin takdirine sunduk.

Altılı Masa'ya yükleniyor ve soruyorum: Biz kutsal saydığımız aile kurumunu anayasa teminatı altında parlamentoya sunduk. Ve aile kurumunu kutsiyeti içinde parlamentoya getirirken ey Altılı Masa'nın içinde olanlar, çıkın da mertçe LGBT'yi kimler savunuyor, kimler savunmuyor bunları da söyleyin. Bizim LGBT ile ilgimiz alakamız yok. Biz aileyi kutsamışız. Bu kutlu kuruma da herhangi bir sağdan soldan karışık tiplerin yürümesini kabullenmiyoruz. Bizim ailelerimiz, tarihinden bugüne o kutsiyeti içinde hep gelmiş ve bu anlayışla da bugünlere ve inşallah yarınlara da yürüyecek."

Teklifimizin hazırlık aşamasında uzlaşıya ve milli iradeye verdiğimiz öneme binaen ayrım yapmadan siyasi partilere giderek onları da sürece katılmaya davet ettik. Ancak CHP ve masadaki ortakları iyi niyetli girişimlerimiz karşısında adeta duvar kesildiler. Komisyon görüşmelerinde anaysa değişikliğini sulandırmaya kalktılar. Sabotaj girişimlerine rağmen teklifimiz Cumhur İttifakı'nın karalı duruşu sayesinde komisyonda kabul edildi. İnşallah yakın zamanda anayasa değişikliği teklifimizin genel kurul görüşmeleri başlayacak. Meclis genel kurulunda kimin yasakların devamından kimin özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduğu görülecek.

AKP'Lİ VEKİLLERİ UYARDI

Aksi yönde tavır sergileyenleri ne milletimiz ne kadınlarımız ne de tarih affeder. Makamlar gelip geçicidir, asıl olan adını milletimizin gönlünde altın harflerle yazdırabilmektir. Milletvekillerine çağrı yapmak istiyorum; iradenize ipotek konulmasına izin vermeyin. Kadınlarımıza ve gelecek nesillere karşı mesuliyetinizi yerine getirin. Gelin anayasa değişikliği teklifimize evet deyin.

Grubumuzun maalesef genel kurulda toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni üzmüştür. Bu millet, kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor. Bu maaşla birlikte vekil arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama genel kurulda eğer yoklamalarda benim vekil arkadaşlarım bulunmazsa, ki dün böyle oldu, bu millet sizlere hakkını helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Yerine getirmiyorsan, aldığınız maaşlar haramdır bunu böyle bilin!"