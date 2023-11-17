Erdoğan'dan Alman muhabire sert çıkış: 'Bizi tehdit etmeyin'

Yayınlanma: 17.11.2023 - 22:04

Güncelleme: 17.11.2023 - 22:04

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Scholz ile yapacağı görüşme merakla beklenirken; iki lider görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Gergin anlara sahne olan açıklamalar sırasında Erdoğan, Türkiye’nin Almanya’dan almayı planladığı Eurofighter savaş uçağıyla ilgili soru soran gazeteciye sert bir çıkışla yanıt verdi.

"İsrail’e neden soykırımcı diyorsunuz? NATO'daki ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas’ı nasıl kurtuluş hareketi olarak görebiliyorsunuz? Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atmıyor musunuz? Türkiye’nin Eurofighter talebini Almanya kabul edecek mi?" ifadelerini kullanan gazeteciye, Erdoğan'ın verdiği yanıt şöyle oldu:



"Türkiye Nato’da sıradan bir ülke değil ilk 5’in içindedir. Diyorsun ki yüzlerce, ben sana yüzlerce demiyorum binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri, camileri, kiliseleri vuruyor mu vuruyor. Ben bir müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir hristiyan olarak rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı neden tavır koymuyorsunuz? Almanya Eurofighter’ı verir veya vermez, dünyada savaş uçağı üreten tek ülke Almanya mı? Bizi bununla tehdit etmeyin. Thank you."

