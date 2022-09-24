Erdoğan’dan altılı masa ve Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi

24 Eylül 2022 Cumartesi, 19:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da toplu açılış törenine katıldı.

Konuşmasında altılı masayı eleştiren Erdoğan, “Bunlar her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Başka bir şey yok. Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle karıştırıyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU DA HEDEFTE

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alan Erdoğan, "Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Öyle mi? Bay Kemal, Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Yolları karıştırmış. Belediye başkan adayı olmuştu İstanbul'da. Kağıthane'ye ne diyordu? Kağıttepe diyordu. Düşünebiliyor musunuz? Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Onun için çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam. Evvelallah ben size inanıyorum. Gümbür gümbür geleceğinize inanıyorum. Sakarya'yı bilmeyenler şu meydanın altında zaten var olan otoparkı seçim vaadi olarak söyler. Öyle mi? Ama hamdolsun bizim 40 yıldır tüm ilçeleriyle Sakarya'nın neredeyse her karışında izimiz var" dedi.

“HANİ EKONOMİDE HER TARAF ÇÖKMÜŞTÜ?”

Erdoğan, ekonomi konusunda ise “Dünyada havalimanları kapalı, uçuşları doğru dürüst yapamıyorlar. Türkiye’de köprülerimiz evelallah araçlar gidiyor geliyor. Hani ekonomide her taraf çökmüştü, batmıştı? Helikopterden o yolları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, TIR’lar tıklım tıklım yollar dolu. Bu bir şeyi gösteriyor. Ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür, dili olan hakkı konuşur, kulağı olan da duyar. Bunlarda hiçbiri yok. Corona virüsü, Rusya-Ukrayna savaşı bizim ekonomimizde de dalgalanmalara yol açtı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Belediye başkanı adayı oldu İstanbul'da. Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu. Benim ülkem bunların eline kalırsa hali nice olur. O yüzden çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam. Ben size inanıyorum.





Sakarya'yı bilmeyenler şu meydanın altındaki otoparkı seçim vaadi olarak söylediler.





Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne bir adım daha yakınlaşıyoruz. Sakarya Meydan Muharabesi'nin 100. yılını geride bıraktık. Coşkuyla kutladık.





Bunlar şehit nedir bilmez. Bunlar şüheda nedir bilmez. Kardeşlerim şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Bay Kemal bunları bilmez. Ama alışacak. Adapazarı bölgesi işgal kuvvetlerinden yüz bulan Ermeni ve Rum çetelerine karşı mücadele vermiştir.





Bay Kemal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber musluk açıp kapamaktan anlar. 42 yerin açılışını bugün buradan yapıyoruz.

"BUNLAR TOPLANTILARDA BİR SONRAKİ TOPLANTIYI NEREDE YAPACAKLARINI KONUŞUYOR"

Muhteşem bir katılım var. Yollar tıklım tıklım doluydu. Bu güzergahta yolculuk 70 dakikadan 40 dakikaya inecek. Bu önemli ulaşım projesinin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum.





Bu Altılı Masa'dan bir şey çıkar mı? Bunlar her toplantıda bir sonraki toplantıyı nerede yapacaklarını konuşuyor. Yahu bu Bay Kemal SSK'yı batıran insan değil mi?





Türkiye'nin yönetimine talip olmak değil, bu ülkenin ve gerisindeki koskoca bir tarihin, insanlık mirasının yükünü sırtlamak demektir. Biz halkımızı seviyoruz. Biz halkımızla beraberiz. Biz halkımızla beraber yürüdük bu yollarda.

203 PROJE'NİN TOPLU AÇILIŞI

Bugün de hasret gidermek için ziyaret ederken elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 4 milyar lirayı bulan 203 toplu projenin açılışını gerçekleştireceğiz. Bay Kemal sen açılışlardan anlar mısın? İBB Başkanıyla musluk açıp kapatmaktan anlar.





Eğitimde 42 ayrı projenin resmi açılışını bugün burada yapıyoruz. 250 milyon liralık sağlık yatırımını bugün açıyoruz.





Sakarya'yı yeni ve daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Sakarya'ya son 20 yılda 42 milyar liralık yatırım yaptık. Sosyal yardımlarla Sakaryalı yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 3 milyar liralık kaynak aktardık. Halen 7 adet sağlık tesisimizin inşası devam ediyor.

"2023'TE KİMİN YERİNDE YELLER ESECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"