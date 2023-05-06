Erdoğan'dan anket açıklaması: Kendi yaptırdığımız bilimsel anketlerin sonuçlarını biliyoruz

Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:41

Güncelleme: 06.05.2023 - 09:50

AKP'li Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, seçime 8 gün kala partisine yakın TV NET kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kendisinin ve partisinin oylarının ne durumda olduğuna ilişkin "Tekniğine uygun yapılan her anket bizim önde olduğumuza işaret ediyor" iddiasında bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı, "Hem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis seçimlerinde tereddüte yer vermeyecek şekilde öndeyiz. Seçim, sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır. Meydanlar, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü haykırıyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri şöyle:

MEYDANLAR ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ HAYKIRIYOR: Tabii tekniğine uygun yapılan her anket bizim önde olduğumuza işaret ediyor. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis seçimlerinde tereddüde yer vermeyecek şekilde öndeyiz. Milletimiz hizmet ve eser siyasetinin hakemliğini 21 yıldır çok iyi yaptı. Tabii biz kamuoyumuzu özellikle şöyle bir okuyoruz yoklamamızı meydanlarda yapıyoruz. Meydanlar Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü adeta haykırıyor. İşte az önce söylediğim gibi yani bugün Erzurum dediğim gibi 130 bin kişiyle Erzurum meydanındaydı ve aynı şekilde Van yine bugün 50 binin üzerindeydi.

CEVAP ÇOK YANILTICI OLACAK: Bunlar yani meydanların dilini iyi bilirim dediğim konu bu şu anda bak şu gördüğünüz yer bu meydanda Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olduğu yer değil mi. Ama İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun Belediyesinin yaptığı hizmet var mı? Körfez şu anda rezillik, kokuyor. Bunu belediyenin yapması lazım belediye böyle bir adım attı mı? İzmir dendiği zaman akla İstanbul geliyor. Attığımız adımlarla İstanbul-İzmir arası 3 saate 3 saat 15 dakikaya iniyor. Manisa İzmir arasında meşhur Sabuncubeli tüneli var yaptık. Bunlar gibi bindirilmiş kıtalarla yapılan mitingler değil aksine İzmir'in Kendi öz halkı işte şu AK Parti mitinginde. İşte onlar da malum kendi ittifaklarıyla oraya toplandılar fakat bu onlar için inşallah çok çok yanıltıcı bir cevap olacak.

KENDİ YAPTIRDIKLARIMIZI BİLİYORUZ: Masa başı anketlerle sosyal medya kampanyalarıyla seçim kazanılmayacağını bay bay Kemal ve avanesi bir kez daha inşallah anlayacak. Yalan dolan olan ana muhalefetin açıkladığı anketlerin de yalan olduğu 14 Mayıs'ta halkımız bunu görecek. Bunlar 21 yıldır her seçim öncesi kendi masa başı anketlerinde birinci çıkıyorlar ama işte sonucu öyle olmuyor. Kendi yaptırdığımız bilimsel anketlerin sonuçlarını bildiğimiz için bu yalanların hiçbirini umursamadık. Milletimiz sandıkta hep AK Parti'ye ve şahsıma teveccüh ile zafer kazandırdı. AK Parti çünkü gönüllülerin partisi. CHP ise yalan anketlerin algı operasyonlarının. Sosyal medyada bir video bilmem kaç defa izlendi diye mutlu oldular. Biraz daha sabırlı olsunlar diyorum. Bu millet esas anket sonucunu sandıkta verir.