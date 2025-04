Özgür Özel: Erdoğan’a inanırsanız, Pisa Kulesi’nin düz olduğuna da inanırsınız

Yayınlanma: 29.04.2025 - 14:26

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İtalya’da düzenlenecek Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi öncesinde Corriere della Sera gazetesine konuştu.

Türkiye’de "demokrasiye yönelik ağır bir saldırı yaşandığını" savunan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın demokrasi söylemini eleştirdi.

Özel, "Erdoğan yarın Türkiye'de demokrasi olduğunu ve ülkede gerici bir dönüşüm yaşanmadığını söyleyecek. Eğer bunu İtalyan siyasetçilerine ve halkına inandırmayı başarırsa, kimse ona Pisa Kulesi'nin düz olduğunu da söylediğinde itiraz edemez. Oysa nasıl ki Pisa Kulesi eğriyse, Türkiye'de de bir darbe yaşandığı gerçektir" dedi.

"İtalya'nın protestolar konusunda Erdoğan'a bir şey söylemesini bekliyor mu" sorusuna Özel, "İtalya demokrasi kültürünün çok köklü olduğu bir ülke, İstanbul ise Doğu Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapmış bir şehir. Bugün birisi Roma Belediye Başkanını hapse atsa biz onu destekleriz ve İtalyanlardan da aynı şeyi yapmalarını, demokrasiyi savunmalarını bekliyoruz" yanıtını verdi.

"Avrupa'dan güçlü bir tepki gelmemesi sizi hayal kırıklığına uğrattı mı?" sorusuna Özel, şu cevabı verdi:

"Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmelere ilişkin net bir tutum benimseyememesi temel değerleriyle çelişmektedir. İtalya gibi ülkelerin ülkemizde serbest seçim hakkına yönelik tehditler karşısında sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve adaletin yanında durmaları ve Avrupa değerlerini tanımlayan temel ilkeleri aktif bir şekilde desteklemeleri elzemdir."

"AYAKKABILARIMIN İÇİNİ BİLE ARIYORLAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile temas halinde olduğunu kaydeden Özel, "Geçenlerde dördüncü kez görüştüm. Sağlığı çok iyi. Ancak maksimum güvenlikli bir hapishanede kilitli olması dehşet verici. Onu ziyaret ettiğimde ayakkabılarımın içini bile arıyorlar" dedi.

"Tutuklama Trump'ın göreve başlamasından birkaç ay sonra gerçekleşti, sizce Türk hükümeti arkalarını sağlama aldıklarını mı düşünüyor" sorusuna Özel, "Erdoğan'ın bu şekilde hareket etmeden önce Trump'la konuştuğunu düşünüyoruz" diye yanıt verdi.

"DEVAM ETTİĞİMİZ BOYKOT MEDYAYA YÖNELİK"

İmamoğlu'nun tutuklanması ile devam eden süreç hakkında CHP'ye karşı çifte standart uygulayan markalara yönelik boykot hakkında Özel, "Gençlerin desteklediği tüketim boykotunu sadece bir günlüğüne destekledik, çünkü ekonomik krizin daha da kötüleşmesini ve küçük işletmelerin zarar görmesini istemiyoruz. Yine de büyük bir başarı elde edildi: satışlar yüzde 50 oranında düştü. Devam ettirdiğimiz boykot ise medyaya yöneliktir. Bu darbe girişimine tepki göstermeyen TV kanallarının reytingleri de gazete satışları gibi önemli ölçüde düştü" dedi.

"ANKETLER, İMAMOĞLU'NUN ERDOĞAN'I İLK TURDA YENECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

"İmamoğlu cezaevinde kalmaya devam ediyor. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi olması durumunda kimi aday göstereceksiniz?" sorusuna Özel, şunları söyledi:

"Kendisi cumhurbaşkanı adayıdır. Tutuklanmasından birkaç gün sonra, 23 Mart'ta, Türkiye'nin her yerinde yapılan ön seçimlerde 15 milyon vatandaş onu seçti. Bu yeni bir şey değil, Selahattin Demirtaş da 2018'de aday oldu. Yasal olarak aday olmasını engelleyecek bir şey yok, diplomasının iptal edilmesinin bir değeri yok. Eğer bir seçim olsaydı onun için kampanya yapardık. Zaten her Çarşamba İstanbul'da ve her hafta sonu Türkiye'nin farklı şehirlerinde akşam mitingleri düzenliyoruz. Tüm anketler İmamoğlu'nun Erdoğan'ı ilk turda %60 oyla yeneceğini gösteriyor."

"TÜRKİYE BİR YOL AYRIMINDA

"Muhalefet birlik içinde mi? PKK ile hükümet arasında devam eden barış süreci DEM Partisi'ni etkileyebilir mi?" sorusu üzerine Özel, "Biz 40 gündür meydanlarda birlikteyiz. Cumartesi günü İBB'den 47 kişi tutuklandığında DEM Partisi bizim yanımızda yer aldı. Biz de cezaevinde olan Selahattin Demirtaş ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı destekliyoruz. Birlik olma kültürü her geçen saat daha da gelişiyor" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye bir yol ayrımında" olduğunu belirten Özel, "Otoriterlik ve demokrasi arasında bir seçim yapmak zorunda. Kendime güveniyorum çünkü sokaklar, meydanlar, insanlar, milyonlarca insan Erdoğan'a teslim olmak yerine bizimle birlikte mücadele etmeye karar verdi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım ki İmamoğlu ne zaman Cumhurbaşkanı'na meydan okusa hep kazanmıştır" diye konuştu.