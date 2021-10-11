Erdoğan'dan 'cezaevi' sorusuna: "Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?"

11 Ekim 2021 Pazartesi, 11:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da katıldığı "Gençlerle Buluşma" programında bir öğrencinin "Bu ülkeye hizmet etmek için çok bedel ödediniz. Bunlardan biri de cezaevine girmekti. Cezaevinde hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu? O günleri bize anlatır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Söze "Cezaevindekilerin içindekileri anlattığımız zaman bir daha bizi içeri mi sokacaksınız?" diyerek başlaması dikkat çeken Erdoğan, "Oranın maceraları ayrıdır ama benim oradaki en önemli hayatım şuydu. Tüm günümü gelen ziyaretçilerimle geçirir, gece de sabah namazına kadar bana gelen mektupların cevabını yazardım ve yaklaşık bu şekilde 10 bine yakın mektup yazdım. Şimdi zaman zaman gittiğim bazı yerlerde o mektuplarla karşıma çıkanlar olur. Benim yazım da fena değildir. Hemen onu karşıma çıkarırlar. Bazıları da onu çerçeveletmiş. Böyle oradaki dört ay on günlük zamanımız oldu. Allah'ıma hamd ediyorum. Hani derler ya Medrese-i Yusuffiyye diye, hakikaten öyle bir hayat. O tabii bize birçok şeyi öğretti ama orada dersimi iyi çalıştım. Çıktıktan sonra da zaten fazla uzun sürmedi biliyorsunuz, kısa bir zamanda iktidar olduk." ifadelerini kullandı.