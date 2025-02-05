Erdoğan'dan 'Colani' ziyareti sonrası ilk açıklama: 'Geleceğimize yön verecek büyük kararlar aldık'

Yayınlanma: 05.02.2025 - 16:03

Güncelleme: 05.02.2025 - 16:06

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AKP Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasında, kişisel bir mücadelesi olmadığını öne süren Erdoğan, "Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir. Hepimiz, 'millete hizmet' davasının neferleriyiz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz" diye konuştu.

COLANİ MESAJI: GELECEĞİMİZE YÖN VERECEK BÜYÜK KARARLAR ALDIK

Erdoğan, dün Türkiye'ye ziyarette bulunan Suriye'deki cihatçı HTŞ yönetiminin lideri Colani'ye ilişkin de şöyle konuştu:

"Türkiye dış politikada usta bir satranç oyuncusu gibi yaptığı hamlelerle bölgesinde oyun kurucu hale gelmeye başladı. Ülkemizi, arzu duyduğu haline getirmeye başladık. Dün, Suriye Arap Cumhuriyet Cumhurbaşkanı sayın Ahmed Şara, ülkemize çok kritik bir ziyarette bulundu. İki komşu ülke olarak geleceğimize yön verecek büyük kararlar aldık."

CHP'YE 'KIRMIZI KART' GÖNDERMESİ

Muhalefete de yüklenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde olup bitenlerden bile haberleri yok. Koltuk kavgasına, parti içi iktidar mücadelesine kendilerini öyle kaptırdılar ki Üçüncü Cihan Harbi çıksa haberleri olmayacak. Bir ara kırmızı kartla bir şeyler yapmayı denediler onu da her işleri gibi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Daha sonra gördük ki kartları birbirlerine gösteriyorlarmış. Bunların hizmet gibi bir derdi yok. Şimdi de marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi, marjinal sol örgütlerin maskotu, payandası, oyuncağı haline getirdiler. Ne kadar marjinal ve tembel varsa hepsini paratoner gibi kendisine çekiyor."

"KADINI ÖZGÜRLEŞTİRDİK" İDDİASI

Kadınlara yönelik fırsat eşitliğini getiren adımlar attıklarını iddia eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Kimin yasak ve baskılarla kadınları eve hapsettiği, kimin kadınları özgürleştirdiği ortaya çıktı. Bizden önce siyasette vitrin malzemesi olarak kullanılan kadınlar, hak ettiği yerleri almaya AK Parti ile başladı. Muhalefetin yasakları savunan faşizan tavrına rağmen bunları başardık. Kadınlar artık her alanda kendilerini göstermekte, karar mekanizmalarında çok güçlü şekilde yerini almakta. İstihdam verilerine baktığımızda son 22 senede yaşanan sessiz devrimi görebiliyoruz."

Attığı bir imzayla Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkaran Erdoğan, "Kadınlara yönelik şiddet, en fazla mücadele ettiğimiz husustur" ifadesini kullandı.