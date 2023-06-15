Erdoğan'dan ekonomi itirafı: Ekonomistler ne dedi?

Yayınlanma: 15.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek’i Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atamıştı. Bu kararla, Türkiye’nin uygulayacağı ekonomi politikalarının değişeceği öngörülmüştü. Şimşek’in “rasyonel politika” ve “enflasyonla mücadele” mesajının yanı sıra politika faizinin de yükseltileceğine ilişkin beklenti, piyasada iyimser bir havaya neden olmuştu.



Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan faizle ilgili şunları söyledi: “Tabii bazı arkadaşlar ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor?’ gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Hazine ve maliye bakanımızın atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, ‘hayırlı olsun’ dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik.”



Ekonomistler, Erdoğan’ın bu ifadelerini ve ekonomideki olası etkilerini değerlendirdi.

(Oğuz Demir)



Dr. Oğuz Demir: Cumhurbaşkanı, ‘Ben aynıyım. Yöntem konusunu Şimşek’e bıraktım’ diyor. Mehmet Şimşek enflasyonu düşürecek sonra da faiz 2012’deki seviyelerine dönecek dedi. Faiz sebep enflasyon sonuçtan, düşük enflasyon düşük faize dönüş... Küresel şartlar iyi gitse dahi, acı reçete sonucu düşük enflasyon, düşük faiz için en az 1-1.5 yıl gerek. O kadar sabreder mi, emin değilim.

(Serap Durusoy)



Prof. Dr. Serap Durusoy: Sayın Cumhurbaşkanının Azerbaycan dönüşünde, ‘Aynı düşüncedeyim. Düşük faiz düşük enflasyon’ açıklamasına ekonomi kurmayları ve Merkez Bankası Başkanı nasıl bir yanıt verecek? Bu karmaşa ekonominin açmazını büyütür.

(Murat Sagman)

Murat Sagman: Türkiye’de enflasyon ancak enflasyon ile ciddi bir mücadele ile düşecektir. Başta bağımsız bir Merkez Bankası ile bağımsız bir para polikası ile mümkün olacaktır. Bunun en önemli ilk adımı faiz artırımı olacaktır. Perşembe 22 Haziran’da bunun ilk ve en önemli testi olacaktır.

(Duran Bülbül)



Maliyeci Duran Bülbül: Hazine ve maliye bakanı ile Merkez Bankası başkanının da tek görevinin yerel seçimlere kadar ülkeyi idare etmek olduğu anlaşılmaktadır. Erdoğan’ın açıklamaları, ekonomi yönetimindeki politikaların değişmeyeceğini ortaya koymuştur. Şimşek’in söylemlerinin hiçbir önemi kalmamıştır. Halk, ezilmeye ve yoksullaşmaya devam edecektir.

(Hayri Kozanoğlu)



İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: Erdoğan, son karar benim imajını bir kez daha ifade etmiş oldu. Kendi açısından bir kazan kazan stratejisi izlediği ortaya çıktı. Erdoğan, ‘Şimşek’in planları tutarsa, zaten kazanan ben olurum! Tutmazsa,ona yol verir, bir kez daha haklılığım kanıtlandı der yine ben kazanırım’ diyor.