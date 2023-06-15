Erdoğan'dan ekonomi itirafı: Ekonomistler ne dedi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ortodoks” politikalara döneceğini açıklayan Hazine Bakanı Şimşek için “Atacağı adımları kabullendik” diye konuştu. Bu çıkışı “Faiz artırımı” olarak yorumlayan ekonomistler “Faiz sebep enflasyon sonuçtan, düşük enflasyon düşük faize dönüş. Bu bile 1.5 yıl sürer. Sabreder mi?” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Mehmet
Şimşek’i Hazine ve Maliye
Bakanlığı’na atamıştı. Bu kararla,
Türkiye’nin uygulayacağı
ekonomi politikalarının değişeceği
öngörülmüştü. Şimşek’in “rasyonel
politika” ve “enflasyonla mücadele”
mesajının yanı sıra politika
faizinin de yükseltileceğine ilişkin
beklenti, piyasada iyimser bir
havaya neden olmuştu.
Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan
ziyaretleri dönüşünde uçakta
gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan faizle ilgili şunları
söyledi: “Tabii bazı arkadaşlar
‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında
ciddi bir değişime mi gidiyor?’
gibi bir yanılgının içine düşmesin.
Ben burada aynıyım. Hazine
ve maliye bakanımızın atacağı
adımları süratle, rahatlıkla Merkez
Bankası’yla beraber atmasını
kabullendik, ‘hayırlı olsun’ dedik
ve bu şekilde de enflasyonu
tek haneye düşürmekteki
kararlılığımızı da bildirdik.”
Ekonomistler, Erdoğan’ın bu ifadelerini ve ekonomideki olası etkilerini değerlendirdi.
(Oğuz Demir)
Dr. Oğuz Demir: Cumhurbaşkanı, ‘Ben aynıyım. Yöntem konusunu Şimşek’e bıraktım’ diyor. Mehmet Şimşek enflasyonu düşürecek sonra da faiz 2012’deki seviyelerine dönecek dedi. Faiz sebep enflasyon sonuçtan, düşük enflasyon düşük faize dönüş... Küresel şartlar iyi gitse dahi, acı reçete sonucu düşük enflasyon, düşük faiz için en az 1-1.5 yıl gerek. O kadar sabreder mi, emin değilim.
(Serap Durusoy)
Prof. Dr. Serap Durusoy: Sayın Cumhurbaşkanının Azerbaycan dönüşünde, ‘Aynı düşüncedeyim. Düşük faiz düşük enflasyon’ açıklamasına ekonomi kurmayları ve Merkez Bankası Başkanı nasıl bir yanıt verecek? Bu karmaşa ekonominin açmazını büyütür.
(Murat Sagman)
Murat Sagman: Türkiye’de enflasyon ancak enflasyon ile ciddi bir mücadele ile düşecektir. Başta bağımsız bir Merkez Bankası ile bağımsız bir para polikası ile mümkün olacaktır. Bunun en önemli ilk adımı faiz artırımı olacaktır. Perşembe 22 Haziran’da bunun ilk ve en önemli testi olacaktır.
(Duran Bülbül)
Maliyeci Duran Bülbül: Hazine ve maliye bakanı ile Merkez Bankası başkanının da tek görevinin yerel seçimlere kadar ülkeyi idare etmek olduğu anlaşılmaktadır. Erdoğan’ın açıklamaları, ekonomi yönetimindeki politikaların değişmeyeceğini ortaya koymuştur. Şimşek’in söylemlerinin hiçbir önemi kalmamıştır. Halk, ezilmeye ve yoksullaşmaya devam edecektir.
(Hayri Kozanoğlu)
İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: Erdoğan, son karar benim imajını bir kez daha ifade etmiş oldu. Kendi açısından bir kazan kazan stratejisi izlediği ortaya çıktı. Erdoğan, ‘Şimşek’in planları tutarsa, zaten kazanan ben olurum! Tutmazsa,ona yol verir, bir kez daha haklılığım kanıtlandı der yine ben kazanırım’ diyor.
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