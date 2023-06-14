Son dakika... Erdoğan'dan kabine sonrası 'asgari ücret' açıklaması: Herkesin içine sinecek

Yayınlanma: 14.06.2023 - 22:39

Güncelleme: 14.06.2023 - 23:40

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan yeni kabine üyeleri, ikinci kez bir araya geldi. Saray'daki toplantı saat 14.30'da başladı ve yaklaşık 8.5 saat sürdü. Kritik toplantıda iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, yeni asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"6 Haziran toplantısının ardından yeni kabine üyelerinin de yemin etmesiyle hizmet davamıza devam ediyoruz. Seçimden 10 gün bile geçmeden yürütme organındaki tüm hazırlıkları tamamladık. Türkiye Yüzyılını inşa edecek kadroları belirliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk siyasetinde gerçekleştirdiği tarihi dönüşüme şahit olduk. Belirsizliğin tamamen geride bırakılması, önemli bir başarıdır. Siyasi istikrar ortamı, yeni sistemle kurumsallaştı. Başlı başına bu bile büyük bir devrim. Haftalarca koalisyon görüşmelerinin sürdüğü, mutabakata varılamadığı için sürekli krizlerin çıktığı, iş dünyasının önünü göremediği, siyaset rayına girmediği için ülkenin de toparlanamadığı günler geride kaldı.

'HEDEFLERİMİZE DAHA HIZLI KOŞACAĞIZ'

Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa tarih oldu. En büyük pay vatandaşlarımıza ait. Milletimiz 14 ve 28 Mayıs'ta iki kez ortaya koyduğu iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetti. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapandı. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Proje ve planlarımızı daha kısa sürede hayata geçireceğiz.

'İSTİKRAR AÇIĞINI KAPATTIK'

Ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkarma misyonumuzu daha hızlı inşa edeceğiz. Bugün geçmişe göre her alanda iddia sahibi bir ülkeysek, siyasi istikrarımızı korumamız sayesindedir. İstikrar, her alanda başarının anahtarıdır. Hatırlamak istemediğimiz pek çok sıkıntının temelinde siyasette güven ve istikrar açığı vardı, biz bu açığı kapattık. Türkiye'yi sadece prangalarından kurtarmadık, gücünü tam kapasite kullanabileceği bir iklime kavuşturduk.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

AKP'nin kırsal kesimlerden aldığı oyla kazandığını iddia edecek kadar ileri gittiler. Siz bu millete böyle hakaret ediyorsunuz, bu millet de size hak ettiğini veriyor. 14 Mayıs hıncını deprem bölgesindeki 28 Mayıs'ı da kırsaldaki vatandaştan çıkardılar. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur. Altı okundan biri Halkçılık olan bir partinin genel başkanının bunu söylemesi, skandaldır.

'YAPICI ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ'

Dünya değişiyor ama bunların millete bakışı değişmiyor. Milleti, hürmete ve hizmete layık görmeyenlerin yeri yoktur. Seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulmalarını diliyoruz. Muhalefetin artık milletin tercihine saygı duymayı öğrenmesi gerekiyor. Demokratik kazanımları güçlendirmek daha doğru olacaktır. Bugün de her türlü müsbet teklife ve yapıcı eleştiriye açığız.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasadan hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Türkiye artık bunu gerçekleştirebilecek siyasi atmosfere kavuşmuştur. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye, artık yeni bir lige yükselmiştir. Görev süremizde ittifak ortaklarımızla Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmak için çalışacağız.

ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilerimiz ve çiftçilerimiz ile ilgili müjdeleri paylaşmıştım. Bundan sonra da çiftçi ve köylüyü destekleyeceğiz. Kalkınmaya omuz veren kim varsa tüm imkanlarımızla yanında olacağız. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemelerini erken alıyor ve 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz. 19 milyar lira ödeme yapacağız.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret komisyonu görüşmelere başladı. Tüm tarafların içine sinecek bir uzlaşmaya varılacağına inanıyorum. Geçen haftaki takdimlerin ardından bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Kısa, orta ve uzun vadeli programları dinledik.

'KADINLAR HER ALANDA ÖNCÜ OLACAK'

Ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu kısa sürede oluşturduk. Muhalefetin seçim döneminde kadın hakları konusunda yaydığı iddiaların asılsız olduğunu gösterdik. Kadınlar, her alanda öncü rol oynamaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı, ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecek. Devletimizi güçlendirirken milletimizin refahını da artıracağız.

Yeni dönemde önceliğimiz depremden etkilenen 11 ilin kalkındırılmasıdır. 61 milyar nakdi yardım yaptık, depremzedelerimizi bir an evvel evlerine kavuşturmak istiyoruz. Depremde zarar gören OSB'ler ve fabrikaların hasar tespit taramalarını tamamladık, bölgede üretim çarklarının yeniden dönmesi için bir adım daha atıyoruz. 2430 hektarlık alanda 11 yeni alanı daha sanayi sahası ilan ediyoruz. Deprem sonrasında ilan edilen sanayi sahası sayısını 18'e yükseltiyoruz."