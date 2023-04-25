Erdoğan'dan engelli öğretmene skandal sözler

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:21

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 3 bin 500 Engelli Öğretmen Atama Töreni’ne katıldı.

Kura çekimi sırasında Erdoğan bir kez daha skandal sözlere imza attı.

Salonda bulunan ve atama bekleyen engelli bir öğretmen adayına seslenen Erdoğan, "Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin" dedi. Erdoğan’ın konuşmasının devamında gülmesi dikkat çekti.