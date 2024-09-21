Erdoğan'dan Esad sorusuna yanıt: Artık karşı taraftan cevap bekliyoruz

Yayınlanma: 21.09.2024 - 13:31

Güncelleme: 21.09.2024 - 13:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Zirvedeki konuşmamda daha kapsayıcı adil ve etkili bir yapılanmaya gerekliliğin altını çizeceğim. Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan tutumunu vurgulayacağım. Açlık, susuzluk ve temel gıda konusundaki yetersizlik sahadaki durumu kötüleştiriyor. İsrail, binlerce insanı ya bombalarla ya da açlıkla katlediyor.

Ziyaretimizde bunları muhataplarımıza hatırlayacağız. İlk günden beri İsrail'in hedefinin sadece Gazze olmadığını söylemiştim. Lübnan'a yönelik saldırılar İsrail'in savaşı bölgeye yayma hedefini gösterdi. Bölgemizin daha kötü durumlara sürüklenmemesi için İsrail'in durdurulması gerekiyor.

İkili görüşmeler yanında bizlerden randevu talebinde bulunan devlet başkanlarıyla temaslarımızı sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail'in Hizbullah güçlerine hava saldırılarına yönelik soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellik bu dijital saldırıları devreye almış olması bunu açıkça gösteriyor. İsrail sivil hassasiyetinin bulunmadığını ortaya koydu. Bizim tüm ikazlarımıza rağmen bazı Batılı ülkelerin de desteğini yanına alarak, çatışmaları Lübnan ve bölge geneline yaymayı hedefliyor" diye konuştu.

'ESAD' VE 'BİDEN' YANITI

Erdoğan, Suriye'yle temasların hangi noktada olduğuna dair soru üzerine şöyle dedi:

"Beşar Esad'la görüşme irademizi ortaya koyduk. Artık karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı müslüman iki ülke olarak bu birlikteliği gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkileri de böylesi bir görüşme neticesinde başlar diye inanıyoruz.

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın ABD Devlet Başkanı Joe Biden'le görüşmesinin sözkonusu olup olmadığına iişkin soru üzerine verdiği cevap ise dikkat çekti. "BM Genel Kurulu’na katılmak için ajandamız dolu dolu gidiyoruz" diyen Erdoğan, "Şu an itibariyle Biden ile bir görüşme var mı, yok mu henüz bu kesinleşmiş değil. Biden veya daha başka sürprizi görüşmeler nerede, nasıl olur bunların hepsini oradaki gelişmelerle ele alacağız" diye devam etti.