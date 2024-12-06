Erdoğan'dan flaş 'Suriye' ve 'Esad' açıklaması! 'Hedef Şam' dedi: 'Temennimiz bu yürüyüş devam etsin...'

Yayınlanma: 06.12.2024 - 14:02

Güncelleme: 06.12.2024 - 14:36

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye'de HTŞ'nin ilerleyişine ilişkin açıklama yaptı.

"GÖRÜŞMEK İSTEDİK AMA..."

Erdoğan, "Esad ile görüşmek istedik, olumlu dönüş alamadık. Şu an itibariyle İdlib'den sonra Hama Humus muhaliflerin elinde. Şam'a doğru bir ilerleyiş söz konusu" dedi.

"MUHALİFLERİN HEDEFİ ŞAM"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu an itibarıyla İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii ki Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Temennimiz Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim. Ama terör örgütleriyle birlikte oradaki direniş devam ederken bizim Esad'a bir çağrımız olmuştu gel görüşelim demiştik.

Ne yazık ki Esad'dan bu işe olumlu cevap alamadık. Şu an itibarıyla İdlib'den sonra Hama Humus muhaliflerin elinde. Şam'a doğru bir ilerleyiş söz konusu. Bölgede devam eden sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil gönlümüz bunları istemiyor. Bölge sıkıntıda dün Lübnan'dan yine Sayın Başbakan'dan haber aldım onunla da görüşeceğiz."