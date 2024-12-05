AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez adaylığına itiraz etmişti... Yargıç Çakmak’a ‘avukatlıkta’ da zorluk çıkarıldı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:17

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi’nde 3. kez aday olmasını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyarak itiraz etmesi sonucunda Hakim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) hedefi olan Ahmet Çakmak’a bu kez de avukatlık da engel çıkarıldı. Hakkari Barosu’ndan avukatlık belgesi için başvuruda bulunan Çakmak’a, Türkiye Barolar Birliği (TBB) avukatlık belgesi vermedi. TBB, HSK’nin ihraç kararını gerekçe gösterdi. Bunun üzerine Çakmak, konuyu Ankara İdari Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, derdest (süren) bir dava olduğu için Çakmak hakkında kesin bir hükmün bulunmaması gerekçesiyle Çakmak’ın avukatlık yapmakta engelinin bulunmadığına karar verdi. Çakmak, bu kararın ardından avukatlık belgesini aldı. Çakmak, “Resmen TBB’de ‘2. Metin Feyzioğlu’ vakasını yaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi’nde 3. kez aday olmasını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyan Yargıç Ahmet Çakmak hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu’nun “görevden ihraç” talibine ilişkin idari süreç sürerken, Çakmak’a bir engel de “avukatlık ruhsatnamesine” ilişkin olarak Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB) geldi.

TBB DETAYLI DİLEKÇE İSTEDİ

Çakmak, Hakkari’de bir yıllık avukatlık stajını tamamlamasının ardından avukatlık ruhsatnamesini aldı ve baro levhasına kaydının yapılması için Hakkari Barosu’na başvurdu. Baro, 15 Mayıs’ta Çakmak’ın “avukatlıkla bağdaşmayan işten ayrıldığı anlaşılması” gerekçesiyle baro levhasına kaydının yapılmasını ve dosyanın TBB’ye gönderilmesini kararlaştırdı. Ancak TBB, “Ulusal Hukuk Ağı Projesi” (UHAP) üzerinden detaylı dilekçe alınması için dosyayı Hakkari Barosu’na gönderdi.

DANIŞTAY YOLU AÇIKKEN 'KESİN İHRAÇ' HÜKMÜ UYGULANDI

Bunun üzerine Çakmak, 8 Nisan’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Ankara İdari Mahkemesi kararlarına atıf yaparak, engel bir durumun olmadığını belirten dilekçeyi TBB’ye sundu. Çakmak dilekçesinde HSK’nin 21 Şubat’ta verdiği kararla meslekten ihraç edilmiş olsa da söz konusu kararda “60 gün içerisinde Danıştay nezdinde dava yolu açıktı” ibaresinin olması nedeniyle kesin ihraç durumunun olmadığını belirtti. Bu nedenle, “Avukatlık Kanunu”nun “Avukatlığa kabulde engeller” kısmındaki “Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hâkim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak” düzenlemesinin kendisi için geçerli olmadığını bildirdi. Buna karşın TBB Yönetim Kurulu, 26 Nisan’da oybirliğiyle Çakmak’ın baro levhasına yazılmasının uygun olmadığına karar verdi. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü de TBB’nin kararını 10 Mayıs’ta onadı.

TBB VE BAKANLIĞIN KARARI MAHKEMEYE TAKILDI

TBB ve Adalet Bakanlığı’nın aynı yöndeki kararlarıyla avukatlık yapmasına engel getirilen Çakmak, konuyu Ankara İdari Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara 11. İdari Mahkemesi’nce görülen dava kapsamında mahkeme heyeti, 31 Ekim’de Çakmak hakkındaki HSK kararına yönelik Danıştay 5. Daire Başkanlığı’nda süren bir davanın olması nedeniyle “meslekten çıkarma kararının kesinleştiğinden bahsedilemeyeceğine” yönelik karar vererek, TBB’nin kararının “hukuka uyarlılık” bulunmadığına hükmetti. Bunun üzerine TBB, 19 Kasım’da Hakkari Barosu’na Ankara 11. İdari Mahkemesi’nin kararını göndererek, Çakmak’ın baro levhasına kaydedilmesini talep etti. Hakkari Barosu da 21 Kasım’da Çakmak’ın levhaya kaydının yapıldığını bildirdi.

''TBB BAKANLIĞIN EMİR ERİ Mİ?''

TBB, 2 Aralık’ta Ankara 11. İdari Mahkemesi’nin kararını istinafa taşıdı. İstinaf dilekçesinde TBB, “Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü oluruyla işbu kararımız onaylanmış olup, istinaf başvurumuzun kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı. Av. Çakmak, bu ifadelere ilişkin; “Savunma açısından çok ama çok üzücü bir durum. TBB, Adalet Bakanlığı’nın emir eri mi? Bu üslupları resmen TBB’nin Adalet Bakanlığı’na bağlandığını gösterir. Bu üslup kabul edilemez. Resmen TBB’de ‘2. Metin Feyzioğlu’ vakasını yaşıyoruz” dedi.