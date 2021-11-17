'Erdoğan'dan geri adım' iddiası: "Sonuçlar Saray'ı ve AKP'yi şoka uğrattı"
CHP’li İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yaptırılan anketlerden AKP seçmeninin ekseriyetinin Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun olmadığı sonucunun çıkması üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin geri adım atmaya hazırlandığını, bu nedenle de yüzde 50+1 uygulamasını tartışmaya açtığını söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, AKP ve MHP arasında ipleri geren yüzde 50+1 tartışmasıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Tanal, “Yüzde 50+1 tartışmasını bir de böyle okuyun!” başlığıyla Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AKP’nin yaptırdığı anketlerde, kendi seçmen kitlesinin ekseriyetinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden memnun olmadığı sonucunun çıktığını aktararak, Erdoğan’ın ve partinin üst aklının bu yüzden mevcut başkanlık sisteminden, 50+1 uygulamasından kurtulmaya çalıştığını savundu. Tanal, özellikle Karadeniz Bölgesi’nden gelen sonuçların AKP Genel Merkezi’ni ve Saray’ı şoka uğrattığını iddia etti.
CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar aynen şöyle:
SİSTEMDEN MEMNUN MUSUNUZ ANKETİ: Ulaştığımız bilgilere göre AK Parti, Cumhurbaşkanlığı sistemine memnuniyete ilişkin araştırma şirketlerine anket yaptırdı. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nden gelen sonuçlar, AK Parti Genel Merkezi’ni ve Saray’ı şoka uğrattı. Diğer parti seçmenlerini geçtim, AK Parti’nin kendi seçmeninin ekseriyeti dahi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden memnun olmadıklarını dile getirdi.
ANKET SONUÇLARINDAN SONRA “KANDIRILDIK” SENARYOSU: Anket çalışmalarının halen diğer bazı bölgelerde sürdüğünü öğrendim. Bu yüzden partinin strateji ekibi, yeni bir “Yanıldık, kandırıldık” senaryosu için kolları sıvadı. Erdoğan’a ‘mağdur’ rolünü oynatıyorlar!
50+1’İN SADECE MHP’YE YARADIĞININ FARKINA VARDILAR: Erdoğan, anket sonuçlarına dayanarak “50+1’de yanlış karar verdik” diyor. Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek’in “50 + 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak” şeklindeki sözlerini ve Ak Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar’ın “50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı” çıkışını yabana atmamak lazım.
Kendi seçmen kitlesi de karşı olduğu için AK Parti, mevcut başkanlık sisteminden, 50+1 uygulamasından kurtulmaya çalışıyor. Parti’nin üst aklı, 50+1’in sadece MHP Genel Merkezi’ne yaradığının farkına vardı. Çünkü mevcut sistem, AK Parti’yi, MHP Genel Merkezi’ne muhtaç hale getirdi.
BAHÇELİ KAZANIMLARI GİTMESİN DİYE SERT ÇIKIŞ YAPTI: Kazanımlarının ortadan kaldırılmasını istemeyen Bahçeli de sert sözlerle tartışmaya dahil olarak, “Cumhurbaşkanlığı sisteminin meşruiyet temelinin yüzde 50+1 olduğunu” söyledi.
"TEK ÇARE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM"
Tanal, duruma ilişkin daha sonra şu değerlendirmeyi yaptı:
"Erdoğan ve AK Parti hiç “mağdurum da mağdurum” nakaratını tekrarlamasın! Uyarılarımıza rağmen güle oynaya bataklığa saplandı. Ülkeyi de uçurumun kenarına sürükledi. Güzel ülkemiz, “Tek Adam” sistemi olan başkanlık sisteminin revizyonuyla, onarımıyla değil, güçlendirilmiş parlamenter sistemle uçurumun kenarından kurtulabilir.
Güçlendirilmiş parlamenter sistemini hayata geçirmek de Millet İttifakı’na nasip olacak. AK Parti’yi MHP’nin esaretinden kurtarıp evine yollayacağız, ülkemizi de düzlüğe çıkaracağız. AK Parti artık miadı dolmuş bir siyasi harekettir. Siyasette tutunabileceği dayanak, kabul ettirebileceği argüman kalmamıştır.”
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