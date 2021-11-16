Son dakika | Bahçeli'den "Erdoğan" açıklaması

16 Kasım 2021 Salı, 10:48

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, son anketlerde hızla eridiği görülen Cumhur İttifakı'nın oy oranlarıyla ilgili "Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri neyi söylerse söylesin, 2023 Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin zafer yılı olacaktır. Bizim anketimiz tuttuğumuz eller, girdiğimiz gönüllerdir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli devamında, gazeteci Taha Akyol'u, Karar gazetesindeki "Erdoğan’la Bahçeli arasında sistem gerilimi" başlıklı yazısı üzerine hedef aldı. Bahçeli, "Kalemini zillet mürekkebine batırmış. Bir yalan bin yalanın kuluçkasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil muhabbet vardır, güven vardır" dedi. Bahçeli ayrıca Fehmi Koru'nun da "Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiaları" yazılarına tepki gösterdi.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri neyi söylerse söylesin, 2023 Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin zafer yılı olacaktır. Bizim anketimiz tuttuğumuz eller, girdiğimiz gönüllerdir. Bizim anketimiz coğrafyanın dört bir yanında kahramanca ve dik duruşla mücadele eden, Türkiye'yi yarı yolda bırakmayacağım diyen aziz millet evlatlarıdır. MHP'nin oyu buymuş, AKP'nin oyu şuymuş diyerek aldıkları paranın bedelini yalan anket düzenleyerek ödeme kuyruğuna giren kurşun askerler, sözüm sizedir: Türk milletinin bağımsızlığına, muazzam eserlere nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz. Yediğiniz şamarı ömrünüz boyu unutamayacaksınız, hiç duraklayamacağız. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önce olacağız, asla oyalanmayacağız, bir günümüzü diğeri ile eşitlemeyeceğiz. MHP, kulislerin, lobilerin, karanlık senaryoların partisi değildir, haciz altında iradesine ipotek konulmuş parti değildir.

Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz, ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı her türlü izahtan varestedir. Cumhur İttifakı geçmiş ve gelecek arasındaki köprüdür. Türkiye sevdasının siyasi bir hürriyete bürünerek kökleşmesidir. Bizim ittifakımız plan, proje, pazarlık usulüyle tescillenmiş bir ittifak değildir."

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