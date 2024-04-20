Erdoğan'dan Hamas lideri Haniyye ile görüşme

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 15:29
Erdoğan'dan Hamas lideri Haniyye ile görüşme
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Erdoğan ve Haniyye arasındaki görüşme öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes için atılacak adımların yanı sıra bölgeye dönük insani yardımların daha etkin şekilde ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alınacağı belirtiliyor. 


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