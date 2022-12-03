Erdoğan'dan harekât mesajı: Güvenlik şeridini tamamlayacağız

03 Aralık 2022 Cumartesi, 14:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Bunu yapanlar Türkiye'nin kendi sınırlarını güvenliğe almasına karşılar. Terör örgütü bulduğu her fırsatta ülkemize saldırıyor. Bugün Türkiye eski Türkiye değil. Askeri vizyonlarını kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye var. Türkiye artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte.

Ekonomi, diplomasi , terörle mücadele ve mülteci kardeşlerimize gönüllerimize açmak. Bizde ayrım var mı? Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. O ne ensardan anlar, ne muhacirden anlar. Suriye'deki Kürt de, Arap da bizim kardeşimiz.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ ENDÜSTRİSİ BÖLGESİ KURUYORUZ"

Şanlıurfa'ya yaptığımız yatırım toplam 70 milyar lira. Yeni bir müjdeki paylaşmak istiyorum. Şehrimize bir yenilenebilir enerji endüstrisi bölgesi kuruyoruz. Kendi elektriği üretmek isteyen çiftçilerimiz kolayca ve ekonomik olarak karşılayabilecek. Elektrik konusundaki tartışmalarla gündeme gelen şehrimizi kaçağa gerek kalmadan elektrik üretimindeki gücüyle öne çıkaracağız. Amacımız Şanlıurfa'ya yenilenebilir enerji merkezi haline getirmek.

8 MADDE AÇIKLADI, 6'LI MASAYI HEDEF ALDI

Küresel krizler sebebiyle yaşanan olumsuzluklar sakın sizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Mesajlarımızı net bir şekilde verelim.

Bir, 2023 seçiminde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız?

İki, Meclis'te çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini sürdürmeye biz hazırız. Siz de görevi vermeye hazır mısınız?

Üç, Türkiye ekonomisi modelini başarıya ulaştırarak insanlarımızın hayatını zorlaştıracak sıkıntıları geride bırakacağız. Biz üretimimizle istihdamımızla ihracatla büyümeye hazırız. Bu görevi vermeye hazır mısınız?

Dört, güney sınırları boyunca 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların yaptıkları saldırılar bu kararlılıktan döndüremeyecek.

Beş, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz.

Altı, yönetim sistemimizi geliştireceğiz. Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertlerinin 6'lı masada olduğu gibi bişeyler dağıtmakla meşguller.

Yedi, tek becerileri kendi partilerindeki iktidarlarını sürdürmek olanların Türkiye'ye verecekleri hiçbir şey olmadığını ispatlayacağız.

Sekiz, kapalı devre parti toplantılarında belki işe yarayabilen yalan ve iftira siyasetinin gerçek hayatta karşılığı bulunmadığını anlatmaya var mıyız? "