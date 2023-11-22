Erdoğan’dan ‘İBB adayı kim olacak?’ sorusuna yanıt: En uygun olanı göreceksiniz
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin sorulan soruya yanıt veren Erdoğan, “En uygun olanı göreceksiniz” dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İBB ADAYI SORUSUNA YANIT
AKP’de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak “İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?” sorusuna Erdoğan, “Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız” yanıtını verdi.
AKP'nin 2019'daki İBB adayı Binali Yıldırım olmuştu
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da “En uygun olanı göreceksiniz.” şeklinde yanıtladı.
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