Erdoğan'dan ilk açıklama: 'Türkiye'nin, Suriye topraklarında gözü yok'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 19:21

Güncelleme: 09.12.2024 - 20:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Suriye'de Esad yönetiminin düşmesinin ardından ilk kez konuşan Erdoğan, "Baas diktatörlüğü de tamamen çöktü. Bölücü güçlerin elinde bulunan kentlerin terörden arınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye meselesini diyalog yoluyla çözme çağrımız küstahça reddedildi. Esad, birçok kenti enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarını ödemesi için 'silkelemesi' yönünde talimat verdi.

"BAAS DİKTATÖRLÜĞÜ TAMAMEN ÇÖKTÜ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye ayağına ve iradesine vurulan zincirleri tek tek parçalamaktadır. Kararlı bir şekilde hedefleri gerçekleştiriyoruz.

Türkiye, dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte, hem kendi hem insanlık tarihini yeniden yazmaktadır.

Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umudu büyütmeye devam edeceğiz.

Bölgemiz kritik gelişmelere tanık oluyor. Komşumuz Suriye'de 13 yıldır devam eden savaş yeni bir boyut kazandı. Kentler yeni asıl sahiplerinin eline geçerken Baas diktatörlüğü de tamamen çöktü. Bölücü güçlerin elinde bulunan kentlerin terörden arınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye meselesini diyalog yoluyla çözme çağrımız küstahça reddedildi. Esad, birçok kenti enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır.

"TÜRKIYE'NİN BAŞKA BİR ÜLKENİN TOPRAĞINDA GÖZÜ YOKTUR"

Dün itibarıyla artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış aydınlık bir dönem başlamıştır. Türkiye, devlet aklıyla olayları okumakta Suriye'deki olaya çok geniş pencereden bakmaktadır. Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Amacımız vatandaşlarımızı ve vatanımızı terör saldırılarından korumaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlaka korunması gerekiyor.

Suriye, tüm kimlikleriyle Suriyelilerindir. Suriye'nin geleceğine karar verecek olan Suriye halkıdır. Bize düşen; Suriye halkının ülkelerinin yeniden ayağa kaldıran çalışmalarına güçlü şekilde destek olmaktır. Suriyelilerin tamamının sulh içinde yaşadığı bir Suriye, Türkiye'nin en büyük hedefidir. Kardeş Suriye halkına seslenmek istyorum;Türkiye ve Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASINDA 'SİLKELEME TALİMATI'

Açıklamaları sırasında asgari ücret görüşmelerinin yarın başlayacağını belirten Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat verdi. Erdoğan, "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" dedi.