Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası ilk açıklama

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkeden taziye mesajları geldi. Reisi için bir mesaj paylaşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:33
Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybettiği bu sabah açıklanan İran Cumhurbaşkanı Reisi için bir taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KOMŞUMUZ İRAN’IN YANINDA OLACAĞIZ"

"Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum" diyen Erdoğan, "Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız" mesajı verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.                                                                                 

Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum. 

Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. 

Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. 

Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız."


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