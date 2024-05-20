İran hükümeti 'acil' olarak toplandı: Reisi'nin yerine 'geçici' olarak kim geçecek?

Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:42

Güncelleme: 20.05.2024 - 10:06

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran hükümeti acil olarak toplandı.

Devlet medyasına göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, acil kabine toplantısına başkanlık etti.

İran kabinesi, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümüne rağmen “yönetimin etkilenmeyeceği” konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Devlet haber ajansı tarafından paylaşılan bir fotoğrafta ise Reisi'nin oturduğu koltuğun boş olduğu ve İranlı liderin anısına siyah bir kuşakla örtüldüğü görüldü.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Reisi'nin “yolundan gidileceği” ve “Allah'ın ve halkın yardımıyla ülke yönetiminde hiçbir sorun yaşanmayacağı” sözü verildi.

Reisi'nin görevini geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağı belirtildi.

Muhbir'in ayrıca, Reisi'nin yokluğunda yetkililerden ve yabancı hükümetlerden mesajlar aldığı kaydedildi.

REİSİ'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

Reisi'nin X platformu hesabından ölümüne ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Sâffât Sûresi'ne atıf yapıldı.

Siyah bayrak emojisinin yer aldığı paylaşımda, “Selâm olsun İbrâhim'e. Biz, iyilik eden ve işini güzel yapanları işte böyle mükâfatlandırırız. Şüphesiz o bizim mü'min kullarımızdandı” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.