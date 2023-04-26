Erdoğan'dan Menzil cemaatine bağlı Beşir Derneği'ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası...

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:31

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:05

Ankara, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törende, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklayan dini yapılanmalardan Menzil cemaati bağlantılı bir derneğe ödül verildi.

Menzil'e bağlı Beşir Derneği'nin genel başkanı sıfatıyla Fatih Sarıyar, Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası'na değer bulunan isimlerden biri oldu. Sarıyar, ödülün "depremdeki arama kurtarma çalışmalarına katıldıkları için verildiğini" duyurdu. Sarıyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremde, arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği’ne ve diğer STK’lara Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası' takdim edildi. Teşekkürler…"

Menzil cemaatine bağlı Semerkant Vakfı seçimde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini söylemişti.

'YENİ UYGULAMANIN İLK ADIMI'

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerle derinden sarsılan Türkiye'de, pek çok yurttaş ve kurum harekete geçmişti. Bunlar arasında özellikle, Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği, deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla kamuoyunun takdirini kazanmıştı. Tüm Türkiye'nin depremin ardından seferber olmasının ardından Madalyalar ve Nişanlar Kanunu'nda değişikliğe gidilerek Üstün Fedakarlık Madâlyası ve Nişanı verilmeye başlanacağı da açıklandı.

Ödül töreninde konuşma yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorsunuz devletimizin 3 farklı kategoride nişan ve madalyası bulunuyor. Kısa süre önce Madalyalar ve Nişanlar Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle buna bir tane daha ekleyerek, Üstün Fedakarlık Madâlyası ve Nişanı'nı ihdas ettik. Amacımız deprem, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalıklara karşı mücadelede kahramanlık sergileyenleri bu madalya ve nişanla ödüllendirmektir. İnşallah biraz sonra takdim edeceğimiz madalya ve nişanlarla yeni uygulamanın ilk adımını atmış olacağız" ifadelerini kullandı.