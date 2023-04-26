Mansur Yavaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na bakıp kalp yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş’ın katıldığı seçim mitinginde Kılıçdaroğlu’na bakıp kalp işareti yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:51
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

Bir mitingde beraber yer alan Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın görüntüleri gündem oldu.

Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara eliyle kalp işareti yapmasının ardından Yavaş’ın da Kılıçdaroğlu'na bakarak yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

 

Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Seçim kalp

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