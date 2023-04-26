Mansur Yavaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na bakıp kalp yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:51

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:14

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

Bir mitingde beraber yer alan Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın görüntüleri gündem oldu.

Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara eliyle kalp işareti yapmasının ardından Yavaş’ın da Kılıçdaroğlu'na bakarak yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.