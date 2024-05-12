Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 18:20
Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.


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