Mete Gazoz ve Eser Yenenler'den güldüren diyalog: 'Ok atarken neden kekeme değilsin?'

Geçen Ağustos ayında kazandığı altın madalyanın ardından adını daha da büyük bir kitleye duyuran milli sporcu Mete Gazoz, Aysu Türkoğlu ile birlikte Eser Yenenler'in Linç@ programının konuğu oldu. Eser Yenenler'in kekemeliğiyle ilgili sorduğu soru ise ağzımızı açık bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:23
Mete Gazoz ve Eser Yenenler'den güldüren diyalog: 'Ok atarken neden kekeme değilsin?'
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Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanarak başarısıyla adını altın harflerle kazıyan Mete Gazoz sosyal medyada da tanınırlığını artırdı.

24 yaşındaki milli sporcu, milli yüzücü Aysu Türkoğlu ile birlikte Eser Yenenler'in Linç@ programının konuğu oldu.

Eser Yenenler'in YouTube kanalı EYS TV'de yayınlanan Linç@ programında birlikte eğlenceli bir program çeken üçlü dikkat çeken bazı konuların altını çizdi.

En dikkat çeken konulardan bir tanesi ise Mete Gazoz'un ödül konuşması sırasında çekilen bir fotoğrafına gelen yorumda genç sporcunun kekemeliğinden bahsedilmesiydi.

Gazoz'un kekeme olduğunu söylemesinin ardından Eser Yenenler, "Peki bu kekemelik ok atarken nasıl hiç başına gelmiyor?" dedi.

Mete Gazoz bu soru karşısında oldukça şaşırsa da "Ok atarken konuşmuyorum ki..." cevabını verdi.

Eser Yenenler bu cevap karşısında adeta dili tutuldu. İkili arasında güldüren anlar yaşandı.


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