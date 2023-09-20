Erdoğan'dan muhabire: Naber kız?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile A Haber muhabiri Rüya Akkuş arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:39
Erdoğan'dan muhabire: Naber kız?
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Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen Concordia Zirvesi'ne katıldı. Zirve sonrası A Haber muhabiri Rüya Akkuş arasında geçen diyalog sosyal medyada dikkat çekti. Muhabirden aldığı cevaplar karşısında tebessüm eden Erdoğan, ''İş yapmaya geldik'' dedi.

Muhabir Akkuş'a "Naber kız?" diyerek selam veren Erdoğan, muhabirin "Programınız çok yoğun, sizi takip etmekte zorlanıyoruz" sözlerine, "İş yapmaya geldik" cevabını verdi. Muhabir Akkuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Concordia Zirvesi'nde size çok yönlü sorular soruldu, her konuya değinildi, sanırım başka bir lider yoktur bu kadar" dedi. Erdoğan ise "Çok yönlü cevaplar verdik" diyerek cevap verdi.


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