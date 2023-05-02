Erdoğan'dan muhalefete ağır suçlama: Onlar Kandil'den biz Allah'tan emir alıyoruz

Yayınlanma: 02.05.2023 - 20:09

Güncelleme: 02.05.2023 - 20:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

'BİZ ALLAH'TAN EMİR ALIYORUZ'

Törende petrol 'müjde'si de veren Erdoğan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefeti hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır suçlamalarda bulunan Erdoğan, "Bay Bay Kemal ile yanındakiler emri Kandil'den alıyor. Biz emir Allah'tan alıyoruz. Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor" dedi.

'İMRALI'YA HEYET GÖNDERİLDİ' İDDİASI

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in gündeme getirdiği 'iktidarın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderdiği iddiaları' bomba etkisi yaratmıştı. Akşener de katıldığı canlı yayın programında, “Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" ifadelerini kullanmıştı.

PETROL 'MÜJDE'Sİ DE VERDİ

Erdoğan, katıldığı mitingde, Gabar Dağı'nda günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu duyurdu.

Erdoğan, sunları söyledi:

"Yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler, işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 km mesafedeki petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.

Her seçim öncesinde gaz buluyorlar” yalanını, nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak; enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz."