Erdoğan'dan 'Numan Kurtulmuş' hamlesi

TBMM Genel Kurulu, önce milletvekillerinin sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreninin ardından resmen açıldı. TBMM, 7 Haziran’da ise yeni Meclis başkanını seçecek. Ancak yeni Meclis başkanının seçimi öncesinde, “başkanın kim olacağı” kulislerde tartışılıyor.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 04.06.2023 - 03:00
Erdoğan'dan 'Numan Kurtulmuş' hamlesi
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AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un “yeni Meclis Başkanı” olacağına ise artık “kesin gözüyle” bakılıyor. Kurtulmuş’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemini öncesinde TBMM Başkanlık makamında Erdoğan ve Bahçeli ile “sürpriz görüşme yaptığı” öğrenildi.

Geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, yemin törenini yönetmek üzere TBMM’ye gelişinde “Kurtulmuş tarafından karşılandığı” öğrenildi. Kurtulmuş’un Bahçeli’yi karşılamasının ardından ise başkanlık makamında Erdoğan ve Bahçeli ile “kısa bir görüşme gerçekleştirdiği” kaydedildi. 

ÇETİN ÇEKİŞME

Kulislerde, Meclis Başkanlığı için Kurtulmuş ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın arasında “çetin bir çekişmenin yaşandığı” da ifade ediliyor. Ancak Kurtulmuş’un, AKP Genel Başkanvekili görevi nedeniyle “milletvekilleri üzerinde daha etkin rol oynadığına” da dikkat çekiliyor.

28. Dönem milletvekili aday listelerinden 40-45 arası milletvekilinin “Kurtulmuş’un ekibinden olduğu” ifade ediliyor. AKP Grup Yönetimi’nce de 7 Haziran’daki TBMM Başkanlık seçimi öncesinde, salı günü, Meclis Başkanlığı için temayül yoklaması yapılacak. 


Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş

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