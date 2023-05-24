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Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a yanıt: 'Söylemleri gerçek dışı'

AKP'li Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ'ın "Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?' Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Kurtulmuş, Özdağ'la görüşmesini Twitter'dan anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:02
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci tura sayılı günler kala partisinin tutumunu açıkladı. Özdağ, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini resmen duyurdu.

Özdağ, "1 sene içinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, Suriyelilerin Suriye'deki güvenliğini sağlayacak, uyuşturucu çetelerini okulların önünden kurtaracak bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve Zafer Partisi olarak 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" dedi.

AKP'NİN PLANINI DEŞİFRE ETTİ

Ümit Özdağ konuşmasında, Numan Kurtulmuş ile olan görüşmesinden de ilk kez bahsetti. 

Zafer Partisi lideri, "AKP Genel Başkanvekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Bizden destek istediler. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?' Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey’le görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ'TAN YANIT GELDİ

Söz konusu açıklamaların ardından AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir" dedi.


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