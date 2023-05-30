AKP'li Numan Kurtulmuş'tan TBMM Başkanlığı açıklaması
TBMM Başkanlığı için isminin geçmesiyle ilgili konuşan AKP Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Meclis üzerine düşeni yapacak ve burada seçim gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırdı.
Kurtulmuş, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından yeni dönemin başladığını belirterek, "Her alanda çok daha güçlü, birlik beraberlik içerisinde, bütünleşmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Seçim tartışmaları geride kaldı. Türkiye bundan sonra büyük bir millete yakışır şekilde, üzerine düşen hedefleri gerçekleştirecek adımları Allah'ın izniyle hep beraber atacaktır" dedi.
"TBMM'YE ÇOK BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"
Seçim sonuçlarına dünyadan gösterilen ilginin, iftihar tablosu olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde yasamaya da çok büyük görevler düşüyor. Yasama, güçlü şekilde yoluna devam etmek durumundadır. Bu parlamentoda çok sayıda siyasi parti, farklı siyasi görüşler olacak. Farklı siyasi görüşlerin demokratik olgunluk içerisinde, birlik beraberlik içerisinde, milli menfaatlerimiz çerçevesinde tartışıldığı, milletin karar mekanizması olan TBMM'ye de çok büyük sorumluluklar düşüyor" ifadelerini kullandı.
"MECLİS ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"
Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı için isminin geçtiği yönündeki soruya "TBMM bütün bunları da kendi doğası içerisinde yapacaktır. Nasıl ilk sefer bir iki turlu bir seçimi böyle güle oynaya yaptıysak, Türkiye'de seçimden sonra olan işler var. Bunlardan bir tanesi kabinenin açıklanması, bir tanesi de Meclis'teki görevlerin seçilmesidir. Meclis üzerine düşeni yapacak ve burada seçim gerçekleşecektir" cevabını verdi.
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