Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'suç ortağı' yanıtı: 'İktidar partisi ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz'

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:12

Güncelleme: 26.06.2024 - 12:55

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında CHP'ye ve Özgür Özel'e sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Hançerleri kınına koyacak olan muhalefettir. Dilini söylemini siyaset tarzını düzeltecek olan muhalefettir. Bizim çabamız aslında muhalefeti normalleştirmektir. Yani yumuşaması gereken normalleşmesi gereken muhalefettir" dedi.

"İKTİDAR PARTİSİ VE ANA MUHALEFET PARTİSİ ARASINDA SİYASİ İTTİFAK OLMAZ"

Erdoğan, "İktidar partisi ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşı olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz" diye konuştu.

ÖZEL'E 'SUÇ ORTAĞI' YANITI

Kürsüden CHP lideri Özgür Özel'in 'suç ortağı' ifadelerine de yanıt veren Erdoğan şöyle konuştu:

"Şimdi çıkmış sabah akşam suç ortakları diyor. Suç ortağı arayanlar para kulelerine baksınlar, sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Muhalefetten eski alışkanlıklarını artık terk ederek normalleşmelerini bekliyoruz. Eleştiri sınırını aşan yakışıksız ifadelere izin vermeyiz. Kimseyi de başarı hikayemize ortak etmeyiz."

"MHP İLE OMUZ OMUZAYIZ"

Konuşmasında 'Cumhur İttifakı' ve MHP ile birlik mesajı veren Erdoğan, "Son 8 yıldır MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Oynanan oyunun farkındayız. Bitleri katlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz. Gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, saldırıların arkasındaki aklı net biçimde görüyoruz. Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yolumuza devam ediyoruz ve devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZDEN SİYONİST ŞEBEKEYE BOYUN EĞMEMİZİ BEKLEMESİN"

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

* Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yüce Meclis çatısı altından AK Parti'ye gönül veren vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum.

* İslam ülke liderleri ile görüşerek bayramlaştık ve Filistin, Lübnan Sudan'daki kanayan yaralara derman bulmaya çalıştık. İsrail bu bayramda da kan dökmeye devam etti. İnsanlık dışı saldırılarıyla çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerde Filistinli kardeşlerimiz şehit oldu. Filistinli şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ecdadımız tarih boyunca Filistin'e nasıl sahip çıktıysa, Türkiye Cumhuriyeti nasıl sahip çıktıysa biz de aynı ruh, kararlılık ve cesaretle sahip çıkacağız.

* Birileri Avrupa'da farklı konuşabilir, batılı ağababalarından aferin almak için Filistin direnişine çamur atma peşinde koşabilir ama biz hakkı savunacak, masumların yanında katillerin karşısında duracağız. Kimse bizden Siyonist şebekeye boyun eğmemizi beklemesin.

NETANYAHU'YA TEPKİ

* İspanya ve İtalya ziyaretlerinde Gazze'deki zullmü gündeme getirdik. Katliam devam ettikçe dünyanın hiçbir yerinin güvende olmayacağını ifade ettik. En etkili cevabın Filistin devletinin tanınması olduğunu vurguladık. Paşinyan liderliğinde Ermenistan'ın Filistin'i tanımasından memnuniyet duyuyoruz. 149'a yükselen tanıma adımlarının önemli. İnşallah daha fazla ülkenin tanıması için temaslarımızı sürdüreceğiz. İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Batı'nın İsrail'in sırtını sıvazladığını görüyoruz. Lafa gelince adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu'nun esiri olması zavallılıktır. Netanyahunun savaşı bölgeye yayma planı büyük felakete yol açacak. Batı'dan önce İslam alemi ve kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiklerini üzülerek izliyoruz. Türkiye Filistin ve Lübnan'ın yanındadır.

* Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlarımız memleketlerine ve tatil beldelerine seyahat etti. Sadece otobüs seferleri 108 bini buldu. Otoyollarımızı kullanan araç sayısı 21 milyonun üzerine çıktı. "Millet yol mu yiyecek?" diyerek yatırım düşmanlığı yapan çapsızlara kulak asmayacağız. Yaptığımız devasa yatırımlara ve aldığımız önlemlere rağmen kazaların önünü tamamen kesiyoruz. 72 insanımız bayram tatilinde kazalarda hayatını kaybetti. Kazalarda vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ YANGINLAR

* Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangınları yüreğimizi yakmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangına müdahale noktasında gereken neyse yapılmıştır. Yaraların sarılması, zararın telafi edilmesiyle ilgili gerekli süreçler devam etmektedir. Yangının çıkış nedenleri hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde ortaya konacaktır.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BAKANLIĞIMIZIN SORUMLULUĞUNDA OLMAMASINA RAĞMEN..."

* Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. Yangına müdahale öncelikle büyükşehir belediyeleri sorumluluğunda olmasına rağmen bakanlığımız süratle müdahale etmiştir. Acil yardım ödeneği ile devletimiz maddi destek sağlamaya başladı. Adli tahkikat neticesinde yangın çıkış nedeni ortaya konacaktır. Felaket üzerinde tepinenleri Allah'a ve milletin vicdanına havale ediyoruz. Devletimiz tüm kurumları ile yangını söndürmek için canını dişine takarak çalışırken diğer tarafta bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca selden kütük kapma yarışına giriyor.

DEM PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

* Mardin'deki taziye evinde DEM'li provokatörlerin kepazelik ise bunların milletin değerlerinden nasıl yoksun olduğunu göstermiştir. Ev sahiplerinin soğuk kanlı tavrı çirkin provokasyonun önüne geçti.

* Kimin vekili oldukları milletçe birleştiğimiz spor müsabakalarında da ortaya çıkıyor. Avrupa şampiyonasında Portekiz maçı sonrası kansızların milletin sinir uçları ile oynama girişimi masum değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar milletin birliğini bozamayacaklar. Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.

"MİLLİ TAKIMIMIZA ÇEKYA KARŞISINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

* Millilerimiz bu akşam Çekya karşısında 85 milyonu gururlandıracak tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. Aslanlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

* Türkiye büyüsün diye gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Al bayrağımızı gururla dalgalandırmak için ter döküyoruz. 85 milyonun her bir ferdini kardeşimiz olarak görüyoruz. AK Parti, kurulduğu günden itibaren kutuplaşmanın tarafında hiç olmadı, asla ve asla gerilim siyaseti gütmedi. Türkiye'yi, 85 vilayeti, 85 milyon vatandaşıyla bir bütün olarak kucakladık. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Bizim için doğunun batıdan farkı yoktur. Ülkemizin her köşesine hizmet ve yatırım götürürken bize oy verip vermediklerine kesinlikle bakmadık ve bunu umursamadık.

"VATANDAŞIMIZIN DİLİNE, KÖKENİNE, YAŞAM TARZINA BAKMADIK"

* AK Parti kurulduğu günden bu yana kamplaşmanın tarafı olmadı, gerilim siyaseti gütmedi. Türkiye'yi, 81 vilayeti bir bütün olarak kucakladık. Ne dilimizde, ne eserlerimizde ayrımcılık yapmadık. Bizim için doğunun batıdan farkı yoktur. Biz hizmet üretirken vatandaşımızın diline, inancına, kökenine, yaşam tarzına bakmadık. Biz yatırım götürürken bize oy verip vermediğine bakmadık ve bunu umursamadık.

YİNE GEZİ DİRENİŞİ'NE YÜKLENDİ

* Bizim siyasetimiz insan odaklı siyasettir. Gerilim siyaseti ile, kutuplaştırma ile değil birleştirme ile milletimizden ilgi gördük. AK Parti Türkiye'de kutuplaştırıcı siyasetin her zaman hedefi ve mağduru oldu. Darbe senaryolarını bize karşı yazdılar. Cumhuriyet mitinglerinde bizi hedef yaptılar. Gezi vandalizminin hedefi bizdik. 15 Temmuz'da doğrudan bizi hedef aldılar. Bölücü örgütün de FETÖ'nün de hedefinde biz olduk. Tüm bu saldırılarda ana muhalefet partisi bırakın bizim yanımızda durmayı hukukun, siyasetin yanında bile yer almadı. Hatta kışkırttıklarını görürsünüz. FETÖ'cü hainlerden Gezici vandallara kadar demokrasi düşmanlara siyasi himaye sağladıklarını görürsünüz.

"ANA MUHALEFET İLE İKTİDAR PARTİSİ ARASINDA SİYASİ İTTİFAK OLMAZ"

* Siyasi çıkarları uğruna toplumun fay hatları ile oynadıkların görürsünüz. Bizim siyasette yumuşama çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalafettir, dilini söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan muhalafettir. Yani normalleşmesi gereken muhalefettir. 3 seçim sebebi ile artan tansiyonu düşürmek için attığımız adımları kimse yanlış anlamasın. Ana muhalefet ile iktidar partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Yumuşama olur, normalleşme olur ama ittifak olmaz. Bu çok partili sistemin fıtratına aykırıdır. Biz ülkemize milletimize ve devletimizin güvenliğine dair konularda ortak bakış açısını yakalamaya çalışıyoruz. Sivil anayasa ve dış politika gibi konularda iç cepheyi sağlamlaştırma gayretindeyiz.

* Muhalefetin kucaklayıcı dile yaklaşmasını bekliyoruz. Tüm samimiyetimize rağmen muhalefetin çabalarımıza nasıl karşılık verdiğini görüyorsunuz. Yapıcı davranmaya çalışırken CHP genel başkanının siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz izliyor. İadei ziyaret sonrası dozu artırılan çiğlikleri milletimiz görüyor. 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman da samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. CHP'den nezaket görmedik. Hiçbir şey de kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini bıraksın istiyoruz. Bundan da demokrasimiz kazançlı çıksın. Cumhur ittifakına yönelik hadsizlikleri kabulleneceğiz manasına gelmez. Edepli olmamız edepsizliklere göz yumacağımız anlamına asla gelmez.

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ AMA YAKIŞIKSIZ İFADELERİ DE SİNEYE ÇEKMEYİZ"

* Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. Nereden geldiği, nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Suç ortağı arayanlar bize çamur atmadan önce kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Biz ülkeye hayrı olmayan münakaşalara girmemeye özen gösteriyoruz. Muhalefetten de normalleşmelerini bekliyoruz. Muhalefetten gelecek eleştirilere açığız ama yakışıksız ifadeleri de sineye çekmeyiz. Cevabımızı misli ile vereceğiz. Kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz.

'CUMHUR İTTAFAKI' AÇIKLAMASI: MHP İLE OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ

* Son 8 yıldır MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesiyle teşekkül etmiş olsa da birdir, tek yürektir. Biz bu saldırılara eyvallah demeyiz. Oynanan oyunun farkındayız. Bitleri katlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz. Gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, saldırıların arkasındaki aklı net biçimde görüyoruz. Bunların meselesi MHP'den ziyade Türkiye'nin güvencesi olan Cumhur İttifakı'dır. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Sarsılmadan ayakta kalacaktır. Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yolumuza devam ediyoruz ve devam edeceğiz.

AKP'DE 'DEĞİŞİM' MESAJI

* Hayat pahalılığı sorununu kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz. Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonun ateşinin düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Ekonomide tüm bu adımları atarken partimizdeki yenilenme sürecini harekete geçireceğiz. MYK toplantısında bazı illerimizde nöbet değişimine gittik. Başka tasarruflarda da bulunacağız. Milletimizin bizden beklediği değişimi gerçekleştireceğiz.