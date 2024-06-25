Erdoğan ve Bahçeli yarın bir araya gelecek
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini bildirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini bildirdi.
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