Erdoğan ve Bahçeli yarın bir araya gelecek

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 21:06
Erdoğan ve Bahçeli yarın bir araya gelecek
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini bildirdi. 


ayrıntı haberleri

İlgili Haberler

Son karar Mourinho'da... Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sürpriz talip!

Son karar Mourinho'da... Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sürpriz talip!
Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye 'dava' yanıtı: O halde ne işiniz var Sincan'da?

Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye 'dava' yanıtı: O halde ne işiniz var Sincan'da?
Tartışmalara dahil oldu: Devlet Bahçeli'den Arda Güler çıkışı!

Tartışmalara dahil oldu: Devlet Bahçeli'den Arda Güler çıkışı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler