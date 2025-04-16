Erdoğan'dan Pervin Buldan’a 'Sırrı Süreyya Önder' telefonu: 'Ekipte Türkiye'nin en iyi doktorları var' dedi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:30

Güncelleme: 16.04.2025 - 10:31

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ı telefonla arayarak, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buldan, Erdoğan’ın kendisine Önder’in ameliyatını yapan ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu söylediğini aktardı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi de olan Önder, dün gece saatlerinde İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder, sekiz saat süren ameliyata alındı.

"EKİPTE EN İYİ DOKTORLAR VAR"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ı telefonla arayarak, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Buldan, görüşmelerinde Erdoğan’ın ayrıca, Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatına giren ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu ve emin ellerde olduğunu belirttiğini aktardı.